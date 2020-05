La cantidad de muertos en Estados Unidos, que registró su primer deceso vinculado al COVID-19 a principios de febrero, asciende a 80.684. El país registró 1.347.936 contagios. Las autoridades consideran que 232.733 personas sanaron.

Después de Estados Unidos, los países más afectados son Reino Unido con 32.065 muertos y 223.060 casos, Italia con 30.739 muertos (219.814 casos), España con 26.920 muertos (228.030 casos), y Francia con 26.643 muertos (177.423 casos).

Cierran hospital temporal en Central Park y abren otro en Washington

El hospital de campaña instalado a comienzos de abril en Central Park fue desmontado el lunes debido a la desaceleración de los casos de coronavirus en Nueva York, mientras otro fue inaugurado en Washington en previsión de un agravamiento de la pandemia.

En poco más de un mes, el hospital temporario de Central Park, con 68 camas, trató a 190 pacientes con la enfermedad covid-19, dijo a la AFP un portavoz en el lugar.

El hospital de la organización evangélica Samaritan's Purse fue instalado en el parque frente a uno de los grandes hospitales de la red Mount Sinai en la Quinta Avenida de Manhattan.

El material será cargado en camiones y enviado al depósito de la organización en Carolina del Norte. Por ahora no se prevé su instalación en otro lugar.

La instalación del hospital de campaña en Nueva York fue blanco de polémica porque la organización es presidida por el pastor evangélico Franklin Graham, hijo del conocido pastor Billy Graham que ganó fama en la televisión.

A unos 400 km, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, presentó el lunes otro hospital de campaña instalado en el centro de convenciones Walter E. Washington, que será utilizado si empeora la pandemia en la capital federal estadounidense.

“Esperamos (...) no tener nunca la necesidad de usar este sitio” con 437 camas, situado en el medio de la ciudad, dijo Bowser en conferencia de prensa.

Presos buscan infectarse con coronavirus para forzar su libertad en Los Ángeles+

Respirando de un mismo barbijo o compartiendo un vaso desechable, un grupo de reclusos del condado de Los Ángeles buscaba deliberadamente infectarse con COVID-19 para tratar de forzar su libertad, informó un alto jerarca policial este lunes.

“Había una creencia errónea entre la población de reclusos de que si daban positivo, de alguna manera nos forzarían a liberar a más reclusos de nuestro entorno carcelario, y eso no va a suceder”, dijo el sheriff Alex Villanueva en una rueda de prensa.

El funcionario citó videos de cámaras de seguridad tomados a mediados de abril en dos módulos de la cárcel North County Correctional Facility, en Castaic, 67 km al norte del centro de la ciudad de Los Ángeles.

Un primer video muestra a un recluso repartiendo sorbos de agua caliente entre un grupo de compañeros que estaba en fila para ver a la enfermera.

Estaban “tratando de elevar falsamente sus lecturas de temperatura para pretender tener uno de los síntomas”, indicó Villanueva.

En un segundo video se observa a los presos compartiendo un único vaso desechable y tomando turnos para respirar dentro de un mismo barbijo, que no se sabe si perteneció a alguien infectado.

John Satterfield, teniente del departamento del sheriff, indicó que las imágenes eran "solo una muestra de otros videos que están siendo revisados y forma parte de la investigación en curso".

Ninguno de los reclusos admitió alguna intención de contagiarse. No queda claro cómo comenzó el brote, si uno de esos internos estaba enfermo o presentaba síntomas, pero según Villanueva solo en esos dos módulos 21 internos resultaron positivos a la semana de estos videos.

“Es triste pensar que alguien deliberadamente trate de exponerse a la COVID-19”, dijo Villanueva, quien indicó que 4.590 reclusos -40% de la población penal en el condado- están en cuarentena, y un total de 357 dieron positivo, de los cuales 117 ya se recuperaron.

Según el jerarca, 5.000 internos fueron liberados como parte del plan para contener el virus en el sistema penitenciario, dejando la población penal en 11.700 reclusos de 17.000, la mayor del país.

“Si esta pandemia se extendía mientras teníamos 17.000 reclusos los resultados hubieran sido catastróficos”, subrayó.

Estados Unidos acusará a China de piratear estudios sobre vacuna del coronavirus

Estados Unidos va a acusar públicamente a China de intentar piratear investigaciones estadounidenses sobre una vacuna para el coronavirus, informaron este lunes dos periódicos.

El FBI y el Departamento de Seguridad Interior (DHS) están planeando emitir una advertencia sobre los piratas informáticos chinos, en un momento en que iniciativas gubernamentales y privadas están en una carrera contrarreloj para obtener una vacuna, informaron los diarios estadounidenses The Wall Street Journal y The New York Times.

Según los reportes, varios funcionarios de Estados Unidos acusan a los piratas de estar vinculados al gobierno de China. La advertencia será emitida en los próximos días.

En Beijing, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, rechazó las acusaciones, afirmando que su país se opone firmemente a los ciberataques.

“Estamos liderando la investigación mundial para el tratamiento y una vacuna para el COVID-19”, afirmó el ministro que aseguró que es “inmoral” atacar a China con rumores y calumnias en ausencia de “pruebas”.

El gobierno de Donald Trump acusa a las autoridades de China de haber tardado en alertar al mundo de la epidemia y de haber disimulado su extensión, por lo que considera que son “responsables” de la propagación planetaria, que ha provocado a una crisis económica sin precedentes.

