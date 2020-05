La cantidad de muertos en Estados Unidos, que registró su primer deceso vinculado al COVID-19 a principios de febrero, asciende a 73.431. El país registró 1.228.609 contagios. Las autoridades consideran que 189.910 personas sanaron.

Después de Estados Unidos, los países más afectados son Reino Unido con 30.076 muertos y 201.101 casos, Italia con 29.684 muertos (214.457 casos), España con 26.070 muertos (221.447 casos), y Francia con 25.809 muertos (174.191 casos).

Preocupación en Estados Unidos ante la llegada de “avispas asesinas”

Investigadores y autoridades del estado de Washington (noroeste de Estados Unidos) se mostraron este miércoles preocupados ante la llegada de la conocida como “avispa asesina” por primera vez al país, lo que genera inquietud por su peligrosidad e impacto sobre la fauna local.

El avispón asiático gigante es considerado una especie invasora por su potencial colonizador y por constituir una amenaza grave para las autóctonas, especialmente para las abejas melíferas, a las que ataca mortalmente en el caso de los adultos y devora a las larvas y ejemplares jóvenes.

La situación de las abejas es ya alarmante en Estados Unidos y gran parte del mundo debido a la drástica reducción de sus poblaciones en los últimos años por la contaminación y el uso de insecticidas, por lo que la llegada de un depredador tan letal como el avispón asiático podría tener consecuencias devastadoras para la especie, cuya polinización resulta clave para el ecosistema.

Las “avispas asesinas” (Vespa mandarinia) miden unos cinco centímetros -son por tanto significativamente más grandes que las abejas y que la mayoría de avispas-, tienen grandes cabezas naranjas con enormes ojos y un abdomen rayado negro y amarillo.

Además de la amenaza que supone para las abejas locales, se calcula que el avispón asiático gigante es responsable de la muerte de hasta cincuenta personas cada año en Japón, de donde es originaria, ya que si un individuo recibe varias de sus tóxicas picadas, puede fallecer incluso sin tener alergia a estos insectos.

La “avispa asesina” fue detectada por primera vez en Estados Unidos por el Departamento de Agricultura del estado de Washington en diciembre del año pasado, aunque su ciclo vital empieza en abril, cuando las avispas reinas salen de su hibernación, por lo que se entiende que la mayoría de los avistamientos estén ocurriendo estos días.

El momento de mayor peligrosidad de esta especie llega a finales del verano y en otoño, cuando las avispas salen a la caza de abejas para almacenar proteínas que alimenten durante la época de frío a las futuras reinas que saldrán cuando empiece un nuevo ciclo en abril.

En cuanto a las personas, los expertos indican que, si bien no es normal que las avispas ataquen a humanos, en caso de que lo hagan, sus aguijones son tan largos y potentes que ni tan siquiera un traje de apicultor puede proteger de ellos.

COVID-19 avanza en las cárceles de EE.UU.

Al menos 30.000 reclusos y trabajadores de penales de Estados Unidos han contraído el nuevo coronavirus, según datos publicados el miércoles, lo que contribuye al actual aumento del número de casos fuera de los grandes focos iniciales de la pandemia en el país.

Unos 21.000 reclusos y 9.000 agentes son casos confirmados, según cifras recogidas por la facultad de derecho de la Universidad de California en Los Ángeles. Entre ellos, 285 reos y 34 funcionarios murieron.

Las estadísticas oficiales van rezagadas con respecto a estas cifras obtenidas de forma independiente por los investigadores.

En un informe publicado el miércoles, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) informaron de 4.893 reclusos y 2.778 empleados del servicio penitenciario infectados hasta el 28 de abril, en 420 cárceles y centros de detención en 32 estados.

Según este estudio, murieron 88 prisioneros y 15 agentes contaminados.

Pero estas cifras subestiman ampliamente el alcance del contagio en las cárceles, como advierten los propios autores del informe, porque casi un tercio de las jurisdicciones consultadas no han respondido y porque a muchos de los reclusos contaminados no se les ha realizado la prueba diagnóstica.

En el estudio de los CDC, la mitad de las cárceles reportaron casos solo de empleados y no de reclusos.

“Dado que los agentes se mueven diariamente entre los establecimientos penitenciarios y sus dependencias, podrían ser una fuente importante de introducción del virus en las infraestructuras”, escriben los autores, quienes subrayan que “muchos establecimientos no ofrecen pruebas a sus empleados”.

Las cárceles combinan factores que favorecen la pandemia: celdas hacinadas, personal sobrecargado de trabajo, presos que a menudo sufren patologías preexistentes y dificultad para desinfectar regularmente.

En abril una prisión en Marion, Ohio, se puso a la cabeza de los establecimientos más afectados de Estados Unidos, incluidas las casas de retiro, al dar positivo más del 80% de sus aproximadamente 2.500 reclusos y 175 trabajadores.

Beijing dice que Pompeo no tiene pruebas de que el coronavirus salió de laboratorio chino

El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo “no puede presentar pruebas” de que el nuevo coronavirus salió de un laboratorio chino “porque no las tiene”, indicó este miércoles Beijing.

Pompeo afirmó el domingo que había “una enorme cantidad de pruebas” de que el virus responsable de la epidemia de COVID-19 se originó en un laboratorio de virología de Wuhan, la ciudad del centro de China donde se detectó por primera vez la enfermedad a finales del año pasado.

“El señor Pompeo se expresó en varias ocasiones pero no puede presentar pruebas”, dijo a la prensa la portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Hua Chunying.

“¿Y por qué? Porque no hay ninguna”, estimó, y dijo que la cuestión del origen de la epidemia hay que dejarla a los expertos científicos “y no a los políticos que mienten en función de sus necesidades de política interna”.

Washington ha aumentado su presión sobre Beijing en las últimas semanas, acusando al régimen comunista de haber tardado en reaccionar a la aparición de la epidemia y luego de haber dejado salir el virus del Instituto de Virología de Wuhan.

“Hay pruebas inmensas de que salió de allí”, dijo el secretario de Estado estadounidenses a la cadena ABC.

“No es la primera vez” que China pone “al mundo en peligro” a causa de “laboratorios que no respetan las normas”, insistió, aunque no dijo si pensaba que el nuevo coronavirus fue creado intencionalmente.

La televisión pública china calificó el lunes las declaraciones de Pompeo de “alocadas”.

El presidente Donald Trump amenazó la semana pasada aplicar nuevos aranceles a los productos chinos como sanción por la propagación del coronavirus y sus consecuencias para la economía estadounidense.

OMS reafirma origen natural de coronavirus y refuta que haya sido creado en un laboratorio chino

