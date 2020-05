El número de muertos en Estados Unidos, que registró su primer deceso vinculado al virus a principios de febrero, asciende a 68.934. El país registró 1.180.634 contagios. Las autoridades consideran que 187.180 personas sanaron.

Después de Estados Unidos, los países más afectados son Italia con 29.079 muertos y 211.938 casos, Reino Unido con 28.734 muertos (190.584 casos), España con 25.613 muertos (219.329 casos), y Francia con 25.201 muertos (169.462 casos).

Ciudadanos de Nueva York incumplen confinamiento y salen a las calles sin mascarillas

Una de las ciudades más golpeadas por el coronavirus en Estados Unidos, sin duda es Nueva York; sin embargo, miles de personas se comportan indiferentes ante esta situación, y han decidido ya no acatar el pedido de confinamiento.

Francisco Miranda, un residente peruano en esta ciudad declaró para América Noticias y dijo que muchas personas salen sin mascarillas u otra protección porque creen que al ser contagiadas y luego haberse recuperado, son inmunes al virus.

Según informó, los ciudadanos vienen saliendo por cualquier motivo, ya se a caminar o hacer deporte. Incluso algunas ya se reúnen en grandes grupos en los restaurantes. “Las autoridades advirtieron sobre un nuevo rebrote”, indicó para el mismo medio.

Además agregó que: "Una funeraria contrató camiones de mudanza y se convirtieron en almacenes de fallecidos porque no manejaban el nivel de llegada de víctimas”.

Donald Trump: “México está experimentando grandes problemas por el coronavirus”

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la situación que atraviesa México debido a sus casos positivos de coronavirus (COVID-19).

“Lamentablemente, México está experimentando grandes problemas por el coronavirus", se lee al inicio de su publicación.

“... ahora, California, entiende esto, no quiere que la gente venga por la frontera sur. ¡Clásico! Tienen mucha suerte de que yo sea su Presidente. ¡La frontera es muy estrecha y el muro se está construyendo rápidamente!”, agregó Donald Trump.

Recordemos que, México y Estados Unidos hicieron un acuerdo para realizar un cierre temporal de la frontera para evitar la propagación del COVID-19 en ambos países. Esta medida se amplió hasta fines de mayo.

“Como declaró el presidente Trump la semana pasada, el control fronterizo, las restricciones de viaje y otras limitaciones siguen siendo fundamentales para frenar la propagación coronavirus y permitir la apertura gradual del país”, informó en abril, Chad Wolf, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El cierre de Las Vegas y la crisis que vive a causa del coronavirus

Un puñado de turistas se toma fotos en el letrero que da la bienvenida a “la fabulosa Las Vegas”, desolada desde que los hoteles y casinos cerraron sus puertas a mediados de marzo por el coronavirus.

Pero detrás de esa tranquilidad escalofriante, hay una tensa división sobre lo que debe ser el futuro y supervivencia de la capital del juego, justo cuando el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, decidió alargar la orden de confinamiento hasta el 15 de mayo.

La gran pregunta mientras tanto es qué hacer para reabrir con seguridad estos gigantescos casinos en los que antes de que golpeara la pandemia, los jugadores estaban hombro a hombro en las mesas de cartas, ruleta y dados, y alineados frente a las máquinas tragamonedas.

Entre las opciones, se baraja poner láminas de plexiglás para separar a los jugadores y al crupier, y tomar la temperatura de los clientes en los ingresos.

El sindicato Culinary, que representa a 60.000 trabajadores de casinos y hoteles en Las Vegas, considera que este tipo de medidas para garantizar el distanciamiento deben ser aplicadas desde los restaurantes hasta los ascensores, y que el personal debe contar con equipos de protección como máscaras y guantes.

"Se necesitará una limpieza y desinfección extra", dijo a la AFP la secretaria y tesorera del sindicato, Geoconda Arguella-Kline.

Aunque 98% de los integrantes del Culinary perdieron sus trabajos, apoyan la extensión del confinamiento: 12 de sus agremiados murieron por el COVID-19.

En Nevada, el total de fallecimientos es de 243, menos que los 289 registrados entre jueves y viernes en el golpeado estado de Nueva York.

"Sé que es duro para la gente", dijo Arguella-Kline sobre la medida. "Pero si pierdes la vida, perdiste lo más importante".

No todos están de acuerdo. La alcaldesa Carolyn Goodman califica el cierre como una "locura" y ha pedido que la ciudad sea reabierta.

“Las Vegas está en una crisis económica única”, insistió la semana pasada.

EE.UU. dice tener pruebas

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo este domingo que hay una “enorme” cantidad de pruebas de que la pandemia del nuevo coronavirus se originó en un laboratorio de Wuhan, donde comenzó el brote en China.

“Hay una enorme cantidad de pruebas de que es allí donde comenzó”, dijo a la cadena ABC, aunque se negó a decir si creía que el coronavirus había sido liberado intencionalmente.

El Secretario de Estado también afirmó que China “hizo todo lo posible para asegurarse de que el mundo no esté al tanto de manera oportuna” sobre COVID-19.

“Fue un esfuerzo clásico de desinformación comunista”, agregó Mike Pompeo a la cadena estadounidense.

Según The New York Times, en un informe publicado esta semana, el secretario de Estado está liderando los esfuerzos del Ejecutivo para desafiar a China, mientras que el viceasesor de Seguridad Nacional, Matthew Pottinger, ha estado presionando a los servicios de Inteligencia desde enero para que reúnan información que sustente la hipótesis del virus generado en un laboratorio.

El artículo del medio estadounidense también destaca el nombre de Anthony Ruggiero, director de la oficina del Consejo de Seguridad Nacional, encargada del seguimiento de las armas de destrucción masiva, quien expresó en enero su frustración durante una videoconferencia sobre la incapacidad de la CIA de hallar el origen del brote.

Personas conocedoras de esa conversación, citadas por The New York Times, indicaron que los analistas de la CIA respondieron que no tenían pruebas para respaldar ninguna teoría con suficiente confianza.

El miércoles, la cadena de televisión NBC ya informó que la Casa Blanca había ordenado a las agencias de espionaje que “barrieran” todas las comunicaciones interceptadas, datos e imágenes por satélite para averiguar si China y la OMS escondieron al principio información sobre lo que más tarde se convertiría en una pandemia.

Por su parte, The Washington Post publicó este jueves que funcionarios de alto rango estadounidenses han comenzado a explorar la posibilidad de imponer un castigo o pedir compensaciones económicas a China por su gestión de la pandemia.

Fecha tentativa de una vacuna

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que para fines de este año estará lista la vacuna contra el COVID-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

“Estamos muy seguros de que vamos a tener una vacuna contra el nuevo coronavirus para finales de este año”, declaró Trump, en una entrevista para Fox News.

“Los médicos van a decir: no deberías decir eso. Digo lo que pienso”, agregó el mandatario.

La predicción de cuándo habrá una vacuna contra el coronavirus se adelanta a medida que Estados Unidos y otros países compiten por ser los primeros en presentarla.

Trump insistió en que no le molestaría que otro país desarrollara la vacuna antes que los investigadores de Estados Unidos. “Si es otro país, me quitaré el sombrero (...) No me importa, solo quiero recibir una vacuna que funcione”, añadió.

Preguntado sobre los riesgos durante los ensayos en personas en este proceso de desarrollo contra reloj, dijo que “son voluntarios. Saben en qué se están metiendo”.

El presidente reconoció que se estaba adelantando al parecer de sus propios asesores. “Los médicos dirían ‘bueno, no deberías decir eso’. Diré lo que pienso”, afirmó.

