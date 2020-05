ACTUALIZACIÓN

Estados Unidos registró 1.260 fallecidos por el nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, alcanzando un total de 95.921 muertos desde el inicio de la pandemia, según el último recuento de la Universidad Johns Hopkins de este viernes.

El país, que ha sufrido el mayor número de muertos por COVID-19, suma cerca de 1,6 millones de casos registrados.

A pesar de esas cifras, los 50 estados del país han emprendido un desconfinamiento parcial y progresivo, manteniendo algunas restricciones sobre las reuniones para frenar la propagación del virus.

El presidente, Donald Trump, exhortó a los gobernadores estatales a permitir la reapertura inmediata de los lugares de culto, que calificó de "lugares esenciales".

“Hoy considero las casas de culto (iglesias, sinagogas y mezquitas) como lugares esenciales que brindan servicios esenciales”, dijo el presidente en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

NOTA ORIGINAL

Después de Estados Unidos, los países más afectados son Reino Unido con 36.042 muertos y 250.908 casos, Italia con 32.486 muertos (228.006 casos), Francia, con 28.215 muertos (181.826 casos), y España con 27.940 muertos (233.037 casos).

Trump perdería las elecciones por la crisis del coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrirá una “derrota histórica” en las elecciones generales del próximo noviembre, en las que le pasará factura la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, según advierte un modelo predictivo desarrollado por Oxford Economics.

Este “think-tank” británico parte de un escenario de recesión en Estados Unidos en el que el aumento del desempleo y la inflación evitará la reelección del mandatario republicano, quien obtendría apenas el 35 % de los votos en esos comicios, frente al 55 % pronosticado por Oxford Economics antes del COVID-19.

“Se necesitaría un milagro económico para que los resultados favorezcan a Trump”, indica el informe, que asume que la economía estadounidense no se habrá recuperado del impacto del coronavirus para el próximo otoño.

Entonces, cree que la economía norteamericana estará “en peores condiciones que en el peor momento de la Gran Depresión”, con el desempleo por encima del 13 %.

“Una tasa de paro superior al pico registrado durante la crisis financiera global, una caída del 6 % en los ingresos en los hogares respecto a los niveles anteriores al virus y una deflación transitoria harán que la economía sea un obstáculo casi insuperable para Trump en noviembre”, agrega el informe.

En este contexto, Oxford Economics considera que el Partido Demócrata se encamina hacia una “clara victoria”, si bien su porcentaje de votos dependerá de la participación en las urnas y de la evolución de la pandemia.

Los observadores recuerdan que el modelo predictivo de este instituto de investigación británico ha acertado el resultado en 16 de las 18 últimas elecciones en Estados Unidos, con dos únicos fallos en 1968 y 1976.

El pastor argentino que es héroe de los inmigrantes de Nueva York en la pandemia

Fabián Arias llegó a Nueva York desde su Argentina natal en lo que se suponía era un viaje de seis meses. Pero los padecimientos que vio en la comunidad hispana lo impactaron. Sintió un llamado y se quedó para servirlos. Hoy, en medio de la pandemia del coronavirus, trata de apoyar con los recursos que tiene a mano a todos los afectados.

“Era joven, me molestó lo que vi y escuché la voz de Dios, que me dijo que este era mi lugar en ese momento de mi vida”, relató Arias.

En la actualidad, Arias es un pastor luterano en la Iglesia de San Pedro en Manhattan. Y reflexiona acerca de las presiones que representa consolar a los que sobreviven y oficiar en los funerales de los muertos durante una pandemia que se ensaña con la comunidad hispana.

“Me cuesta mucho hacer una vida normal. No puedo dormir”, dijo Arias, quien tiene 56 años.

“No sé por qué, pero me siento más fuerte, como si Dios me hubiese dado fuerzas cuando veo gente en situaciones duras”.

La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia las desigualdades que afectan a las familias que desempeñan las tareas que mantienen la ciudad funcionando.

Con el cierre de negocios, mucha gente depende de improvisados programas de donación de alimentos como el que Arias opera seis días a la semana con la ayuda de una legión de voluntarios de todos los distritos de Nueva York.

La gente muere aislada y sus seres queridos tienen problemas para conseguir misas como las que Arias ofrece en sus casas. Está al tanto de los riesgos, pero sabe que necesitan una alternativa a las funerarias, que cobran fortunas durante la pandemia.

Han fallecido casi 40 de los aproximadamente 400 feligreses que asisten en las misas en español de su iglesia.

Un domingo reciente, ofició una misa a través de la internet desde su humilde departamento en El Bronx. Incluyó la lectura de una larga lista de personas de su congregación fallecidas recientemente.

Arias también imprimió oraciones para un servicio fúnebre en el departamento del barrio de Queens de Graciela Ruiz, quien falleció por complicaciones relacionadas con el coronavirus.

El día previo había orado en la calle en varios barrios antes de distribuir comida entre cientos de personas con mascarillas que le imploraban que tomase recaudos y se protegiese del coronavirus.

No tiene descanso. Hay que comprar alimentos, prepararlos y entregarlos. Atiende una enorme cantidad de llamadas de gente llorando y de enfermos, que a veces tosen y le piden que rece por ellos. Hay plegarias y servicios funerarios.

La dedicación de Arias no sorprende a quienes lo conocen.

“Es un líder de los inmigrantes”, comentó Hermes Espinoza, un mexicano de 28 años que acababa de cumplir 18 cuando Arias pasó a ser su custodio legal y que es uno de muchos jóvenes que ven en él a una figura paterna.

“Es un héroe del pueblo que hace su trabajo”, dijo Espinoza. “Alguien humilde, una gran persona, por dentro y por fuera”.

ONU lanza una iniciativa para combatir desinformación sobre el COVID-19

Naciones Unidas lanzó este miércoles una iniciativa llamada “Verified”, que tiene como objetivo combatir la creciente desinformación y las noticias falsas sobre la pandemia del coronavirus.

“Verified” ofrecerá información en tres ámbitos: la ciencia “para salvar vidas”, la solidaridad “para promover la cooperación local y global” y soluciones “para abogar por el apoyo a las poblaciones afectadas”.

“No podemos ceder nuestros espacios virtuales a quienes trafican con mentiras, miedo y odio”, afirmó en un comunicado el secretario General de Naciones Unidas, António Guterres.

“La desinformación -detalló- se propaga en línea, en aplicaciones de mensajería y de una persona a otra. Sus creadores utilizan métodos inteligentes de producción y distribución. Para contrarrestarlo, los científicos e instituciones como las Naciones Unidas necesitan llegar a las personas con información precisa en la que puedan confiar”.

Para garantizar el éxito de “Verified”, Naciones Unidas hizo un llamado a la población mundial para que se inscriba como “informantes voluntarios” para compartir la información que genere la iniciativa entre sus familiares y conocidos.

Descritos como equipos de emergencia digital, estos voluntarios recibirán diariamente un paquete con contenidos verificados para compartir de forma simple y combatir las notificas falsas o llenar los vacíos de información.

La iniciativa “Verified” se asociará con influentes, la sociedad civil, empresas, medios de comunicación y redes sociales para distribuir sus contenidos y “para erradicar el odio y las afirmaciones dañinas sobre el COVID-19”.

“En muchos países, la desinformación que surge a través de los canales digitales está impidiendo la respuesta de salud pública y provocando disturbios”, dijo en el comunicado la subsecretaria general de la ONU para Comunicaciones Globales, Melissa Fleming.

“Hay esfuerzos -añadió- inquietantes para explotar la crisis para avanzar en el nativismo o para atacar a los grupos minoritarios, lo que podría empeorar a medida que crezca la presión sobre las sociedades y lleguen las consecuencias económicas y sociales”.

