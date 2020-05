El números de contagios de coronavirus han superado el 1,6 millones en Estados Unidos, siendo el país con más casos en el mundo; en total la cifra exacta asciende hoy a 1,643,238. En torno a la cantidad de fallecidos, se reportó hasta el momento 97,720. Mientras que los pacientes recuperados por COVID-19 sumaron 366,736.

Estados Unidos: Donald Trump prohíbe la entrada de pasajeros desde Brasil por COVID-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió el domingo la entrada en el país de extranjeros que hayan estado en Brasil, convertido en las últimas semanas en uno de los epicentros de la pandemia del coronavirus, informó la Casa Blanca.

La prohibición afecta a los viajeros no estadounidenses que hayan estado en el gigante sudamericano 14 días antes de solicitar la entrada en el país, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

La acción de hoy ayudará a garantizar que los ciudadanos extranjeros que han estado en Brasil no se conviertan en una fuente de infecciones adicionales en nuestro país”, dijo en un comunicado.

Donald Trump exhorta a gobernadores a permitir reabrir lugares de culto "ahora mismo"

Las playas de EE.UU. se llenan de gente cuando los muertos por COVID-19 se acercan a los 100.000

Los estadounidenses acudieron este fin de semana festivo en el país a tomar el sol en sus playas, a pescar en sus embarcaciones privadas y a pasear junto al mar, pero la ocasional aparición de alguna con el rostro protegido por una mascarilla actuaba como un recordatorio de que el mundo sigue luchando contra la pandemia de coronavirus.

El fin de semana del Día de los Caídos, que marca el comienzo del verano en Estados Unidos, acostumbra a ser una fecha en la que los cementerios de todo el país se llenan con banderas estadounidenses y ceremonias para recordar a los que murieron en las distintas guerras en las que participó el país. Este año es precisamente cuando se espera que las muertes por la COVID-19 en Estados Unidos excedan las 100.000.

Estados Unidos: The New York Times explica el porqué de su portada sobre las impactantes cifras de muertos por COVID-19

El destacado diario estadounidense The New York Times (NYT) explicó el porqué de su portada que publicará este domingo 24 mayo en el que expone la cifra de los fallecidos por COVID-19 en los Estados Unidos. “U.S deaths near 100,000, an incalculable loss” (“Muertes en EE.UU. cerca de 100.000, una pérdida incalculable”), es el titular que acompaña a una larga y solemne lista de personas cuyas vidas se perdieron en la pandemia del nuevo coronavirus.

El medio explicó a través de un informe que esta portada quiere marcar un hito en la historia del periodismo, además de reflejar la cruda realidad de un país que registra el mayor número de contagios a nivel mundial.

“Simone Landon, editora asistente del escritorio de gráficos, quería representar el número de una manera que transmitiera tanto la inmensidad como la variedad de vidas perdidas”, señaló NYT.

