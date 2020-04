Con las iglesias cerradas ante la imposibilidad de congregar masivamente a los feligreses para evitar contagios de coronavirus, muchos han previsto la realización de las liturgias de Semana Santa de manera virtual.

Este es el caso de las iglesias del sur de la Florida que han previsto transmitir sus celebraciones en vivo durante el Domingo de Resurrección.

Estos son los horarios en el que se realizarán las misas en esta parte de Estados Unidos:

Arquidiócesis de Miami

El arzobispo de Miami Thomas Wenski transmitirá en vivo una misa a las 8 p.m. del sábado desde la Catedral St. Mary. Estas pueden verse desde MiamiArch.org y en Facebook.

Iglesia Christ Journey en Coral Gables

Transmitirá los servicios a través de las páginas ChristJourney.tv, Facebook, YouTube, AppleTV y mediante la aplicación Christ Journey. El sábado se podrán ver a las 9:30 a.m. y a las 6 p.m. Lmientars que el domingo se celebrarán a las 9:30 a.m., las 11 a.m. y las 12:30 p.m.

Iglesia Presbiteriana Coral Ridge en Fort Lauderdale

La liturgia de Pascua Florida se transmitirá el domingo a las 9:30 y a las 11:00 a.m. por CoralRidge.tv

Iglesia Metodista First United Methodist de Coral Gables

Compartirá su transmisión a través de su página de Facebook, el domingo a las 11:00 a.m.

Iglesia Luterana Holy Cross en North Miami

Ha programado sus servicios religiosos por HolyCrossnm.com, YouTube y Facebook a las 10:30 a.m.

Iglesia Católica Holy Rosary-St. Richard en Palmetto Bay

La misa de Pascua a las 6:30 a.m. del domingo por Facebook. La iglesia también transmitirá una misa en inglés (10:30 a.m.) y en español (12:30 p.m.).

Iglesia Presbiteriana de Miami Shores

El domingo a las 11:00 a.m. por MSPC.net/watch yYouTube.

Iglesia Bautista Mt. Zion Histórico en Overtown

A las 10:45 a.m. por Facebook.

Nueva Iglesia Bautista Miami en Opa-locka

El domingo a las 5:30 a.m., así como el servicio ‘Aleluya Cristo Vivo’ a las 9:30 a.m. en YouTube.

Iglesia St. Augustine en Coral Gables

El domingo a las 8:00 y a las 11:30 a.m. por SaintAugustineChurch.org/livestream.

La Catedral Episcopal Trinity en el downtown de Miami

Transmitirá la Sagrada Eucaristía de Pascua a las 10 a.m. del domingo por su página de Facebook y la Liturgia de la Palabra el domingo a las 11:00 a.m. también por Facebook.

La Catedral Nacional de Washington en el D. F.

Compartirá en vivo el servicio por el Domingo de Resurrección por YouTube a las 11:15 a.m.

VIDEO RECOMENDADO

ECUADOR AFP