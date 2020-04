Desde la expansión de la pandemia de coronavirus muchos países dispusieron el cierre de sus fronteras para detener la propagación del virus entre sus ciudadanos a causa de la presencia de casos importados. Esta medida; sin embargo, dejó a una gran cantidad de extranjeros varados en diferentes partes del mundo.

Un grupo de ellos, provenientes de Estados Unidos, por ejemplo, tuvo que quedarse en Perú a cumplir cuarentena antes de partir hacia su país y contaron la grata experiencia que tuvieron durante su estadía.

Un informe de inicios de abril de la cadena WWAY3 mostró el testimonio de estas personas que permanecieron durante 15 días albergadas en hoteles de Perú antes de retornar a sus ciudades de origen. Ellos destacaron las estrictas medidas sanitarias aplicadas en nuestro territorio. Sin embargo, lamentaron que esto no ocurriera en Estados Unidos a su retorno.

Helleb Grubb, una de las entrevistadas contó que al llegar al aeropuerto de Miami no pasó por ningún tipo de revisión médica. “Aterrizamos en Miami y no había nada. No había ningún tipo de evaluación en lo absoluto. No había nadie tomando la temperatura. Literalmente nada”.

“No me tomaron la temperatura, no me preguntaron nada sobre el coronavirus”, comentó otro entrevistado.

Un grupo de residente en Wilmington quedó horrorizada por esta misma situación, refirió el reporte del canal estadounidense.

Grubb agregó que- uno de los días en los que cumplía cuarentena- decidió salir a tomar aire y fue conminada a retornar a su cuarto por unos militares que custodiaban la zona.

“Tenían policías y militares vigilando las calles y te detendrían y preguntarían porqué estabas afuera (...) Un día salí del hotel para tomar un aire fresco y los policías me gritaron que volviera a entrar. Si estabas fuera, cada persona debía usar una máscara. La policía te detendría si no estabas usando una y te preguntarían ¿mascarilla? (...) Me sentía más segura en Perú que en Estados Unidos”, comentó.

