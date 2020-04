Coronavirus USA | Las muertes por COVID-19 en Estados Unidos siguen en aumento. Las víctimas mortales de esta enfermedad tiene una sola preocupación: ¿quién se encargará de pagar los gastos médicos de la atención que están recibiendo?

Esto ocurrió la semana pasada, así lo cuenta en Facebook Derrick Smith, enfermero anestesista de un hospital de Nueva York, una de las ciudades estadounidenses más golpeadas por el coronavirus.

"Corazón roto a otro nivel, el de escuchar a un paciente moribundo que gasta sus últimas palabras en preocuparse por su factura médica”, escribió en su red social.

¿CÓMO SE ESTÁN PAGANDO LOS GASTOS?

Al respecto, las autoridades federales y locales, las aseguradoras y las empresas hablan de ayudar a los ciudadanos a cargar con el coste de la crisis; sin embargo, esto puede quedar como solo una buena intención, ya que realizar este apoyo requiere de una revisión muy profunda de un sistema que durante décadas ha priorizado el dinero sobre los cuidados.

“Esta epidemia deja claro que cualquiera de nosotros, en cualquier momento, podría enfermar y requerir hospitalización y ventilación mecánica. (...) Y eso, en Estados Unidos, puede significar una factura médica que lleve a la ruina”, afirma Adam Gaffney, médico de urgencias en Boston, a El diario.

Según señala Gaffney, presidente de Médicos por un Plan Sanitario Público, muchos pacientes toman decisiones médicas con el precio como criterio.

“He escuchado de boca de algún paciente que se ha saltado el uso de inhaladores porque no podía permitirse la dosis. (...) He escuchado de boca de algún paciente que ha pasado años sin atención primaria porque no tenía seguro y le preocupaba acabar en cuidados intensivos”, explicó.

¿QUÉ TAN COMPLICADO ES QUE EL GOBIERNO Y LAS ASEGURADORES CUBRAN EL COSTO?

Pese a que el Gobierno de EE.UU. y las principales aseguradoras del país señalaron que cubrirían los gastos de la detección y tratamiento de coronavirus, la realidad es que existe incertidumbre financiera entre los potenciales pacientes de COVID-19.

De acuerdo a una encuesta de la empresa Gallup realizada en diciembre de 2019, desde 2006, el 30% de los estadounidenses ha retrasado todo tipo de tratamientos médicos por su precio.

Gaffney asevera que “es difícil enfrentarse a una epidemia si la gente tiene miedo de ir al médico, de que los vean en una unidad de emergencias. (...) Eso podría significar que hay personas a las que no se realizan pruebas, por lo que que algunas personas reciben cuidados más tarde y corran el riesgo de hacerse daño a sí mismas”.

