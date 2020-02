El brote viral de coronavirus (COVID-19) , que hasta el momento ha infectado a casi 80,000 personas en Asia, generando la muerte de cerca de 3 mil, motivó que los protocolos de seguridad en aeropuertos se activaran, afectando a miles de viajeros.

Siendo China el epicentro del brote viral, la mayoría de las políticas en beneficio de los viajeros se han enfocado en éste país. Así, por ejemplo, aerolíneas como Qatar Airways, Air France y KLM, cancelaron todos los vuelos a China que tenían programados hasta finales de marzo, y ofrecieron reembolsos del 100% a los viajeros que planeaban viajar durante ese periodo, sin embargo, algunas agencias de viaje y aseguradoras tienen políticas diferentes que benefician muy poco a los afectados.

“Para quienes estén analizando alterar sus planes de viaje, lo primero que les recomendamos es ponerse en contacto con la aerolínea y hotel para analizar las opciones de cancelación o reprogramación. De igual forma, es importante seguir las redes sociales tanto de éstas empresas como de las entidades de salud del país que se va a visitar, para estar informado en tiempo real”, señaló Josian Chevallier, co-fundador del buscador de vuelos y hoteles, Viajala.

Como se sabe, China no es el único país con presencia de infectados confirmados de COVID- 19. Esta situación ha despertado la preocupación de miles de viajeros que tenían programados sus vuelos o pensaban viajar al extranjero y ahora no saben cómo actuar.

A continuación algunas pautas a tener en cuenta:

1- Si el viaje es a China continental, te deben devolver todo el dinero

La Commonwealth (La Mancomunidad de Naciones) desaconseja los viajes no esenciales a China continental y a la provincia de Hubei, que es donde se generó el brote, por tanto, las agencias de viajes y aseguradoras están en la obligación de devolver el dinero completo de la compra a los viajeros que tenían programado visitar estos destinos. Ten en cuenta que esta regla no se aplica a los vuelos que van a Hong Kong y Macao.

2- Si el viaje es a Europa, lo mejor es evitar las zonas con casos confirmados

En Italia, hasta el momento se han confirmado más de 500 casos, lo que llevó a la cancelación de eventos importantes como el Carnaval de Venecia y la feria del libro de Bolonia, y han cerrado las escuelas y universidades en Milán. Sin embargo, por ahora, no hay una prohibición explícita de viajar a Italia, si decides hacerlo debes prepararte para pasar largas jornadas en el aeropuerto e incluso varios días en cuarentena en caso de que seas sospechoso de portar el virus. Es por eso que se recomienda reprogramar o cancelar viajes a Italia no esenciales.

De igual forma, si vas a ir a otro destino en Europa con pocos o ningún caso confirmado, no hay razón para cancelarlo, siempre y cuando cuides de tu salud estando en el destino y estés informado de la situación de salud en el país.

Otros países europeos con casos confirmados son:

● Alemania: 27

● Francia: 18

● España: 17

● Reino Unido: 15

● Suecia: 2

● Finlandia: 2

● Noruega: 1

3- ¿Qué pasa si tengo un tour reservado?

En el caso de China específicamente, la mayoría de las agencias, están permitiendo cambiar la fecha o el destino sin costo adicional. Para otros países, debes revisar con quién reservaste, pero recuerda que se recomienda evitar lugares concurridos, tal y como los cruceros.

4- Si de todas maneras tengo que viajar a China (u otro país afectado) ¿el seguro cubrirá los gastos médicos?

Parece increíble pero el seguro de viaje estándar no cubre las pérdidas causadas por una crisis de salud global, incluso una que ha sido declarada emergencia de salud pública y de preocupación internacional. En este sentido, para la mayoría de las aseguradoras, la cobertura dependerá de la fecha en que se activó el seguro, es decir, si los viajeros reservaron antes de que el virus se convirtiera en un “evento conocido”. En ese sentido, para algunas aseguradoras el 21 de enero es el día en que el coronavirus se convirtió en un evento conocido, ya que este fue el día que China confirmó la transmisión de persona a persona. De todas maneras, la recomendación es contactar directamente a tu empresa de seguros.

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN CASO EL DESTINO TENGA CASOS REPORTADOS DE CORONAVIRUS

- Antes de ir averigua si el área que vas a visitar está afectada. Para ello puedes consultar con el alojamiento, la aerolínea o con tu aseguradora. De todas maneras, debes tener en cuenta que el hecho de que un destino no se encuentre en la lista de lugares prohibidos, no significa que no vaya a estar después. El brote está evolucionando rápidamente y es probable que estos avisos cambien en los próximos días, así que lo mejor es estar revisando constantemente el avance del virus.

- Contrata un seguro de viajes. Aunque como ya dijimos es probable que no te cubran el aspecto médico, si te cubrirán cancelaciones del vuelo u hotel, así como los gastos relacionados con retrasos aéreos, estancias adicionales, etc. Trata de contratar un seguro completo para que estés más tranquilo.

- Puede sonar obvio, pero evita todo contacto con personas enfermas, zonas muy concurridas o espacios cerrados donde haya mucha gente. Lávate constantemente las manos con agua y jabón.

- Sin importar la decisión que tomes, debes sentirte cómodo con ella. Los viajes generalmente apuntan al placer, el descanso y a la relajación. Si viajas con miedo pensando que te puedes contagiar en cualquier momento, es mejor que pospongas los planes para no perder tu tiempo y dinero.