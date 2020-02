El brote del coronavirus chino ha despertado las alarmas a nivel internacional, y hasta el momento se han contabilizado más de 630 muertos y más de 30 mil infectados solamente en China .

Pese a que este nuevo brote del virus ha sido catalogado como menos letal que el SARS, otro brote de coronavirus que ya afectó a la humanidad en el pasado, se anunció que las personas que corren más peligro son las inmunodeprimidas, los niños y los ancianos.

Sin embargo, un hecho peculiar ha llamado la atención de los especialistas médicos que se encuentran luchando contra este fenomeno: hasta el 22 de enero de este año no se habían detectado ningún caso en la población infantil, y hasta ahora han sido muy pocos los menores de quince años que han dado positivo.

¿Por qué los niños son los menos afectados por el coronavirus? Médicos están buscando la razón. (EFE)

Esta realidad ha motivado el desarrollo de un estudio científico publicado en The New England Journal of Medicine , que busca explicar la razón por la que los niños parecen ser menos sensibles al virus, una buena noticia en medio del caos y la tragedia en la que se ha convertido este brote.

Según el estudio, entre los primeros 425 pacientes con el coronavirus confirmado, la edad promedio fue de 59 años y el 56% eran hombres. Solo un puñado de niños ha dado positivo al coronavirus de Wuhan, entre los que destacan una niña de 9 meses de Beijing, el hijo de una pareja de alemanes infectados, un niño de la ciudad de Shenzhen y un bebé que resultó positivo tan solo 30 horas después de haber nacido y que posiblemente se contagió de su madre desde que estaba en el útero.

Este fenómeno es bastante similar al que se presentó con el brote del SARS durante los años 2002 y 2003. En esa oportunidad se contagiaron más de 8 mil personas, de las cuales solo 80 eran niños y ninguno murió, manifestando incluso una sintomatología más leve que la de los adultos.

¿POR QUÉ SON LOS NIÑOS MÁS RESISTENTES?

Las razones de este fenómeno todavía no están claras, pero ya despertaron la atención de los especialistas médicos. Según el profesor profesor de epidemiología y pediatría de la Universidad de Carolina del Norte, David Weber, en este caso podría deberse al modo en que empezó el brote: en un mercado de mariscos frecuentado casi exclusivamente por adultos.

Sin embargo, no se descarta la idea de que, por algún motivo, el organismo de los menores responde de un modo diferente a estos patógenos en concreto.

Este peculiar fenómeno es una gran noticia. Pues además de que menos niños se están viendo afectados, el gran foco de infección que supondría un mayor número de menores de edad infectados, cuyos hábitos de higiene son más difíciles de controlar, es prácticamente nulo.









