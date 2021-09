El papa Francisco lamentó este sábado que la pandemia de coronavirus haya sembrado desolación y aumentado las tensiones, al tiempo que dijo que puede suponer una oportunidad para que las sociedades construyan un mundo mejor.

“Lamentablemente, la pandemia aún no se ha superado y sus consecuencias económicas y sociales, especialmente para la vida de los más pobres, son graves. No solo ha empobrecido” a numerosas familias, sino que también “ha sembrado mucha desolación y aumentado las tensiones”, afirmó el pontífice en una audiencia con la Fundación Leaders pour la Paix, creada por el ex primer ministro francés Jean-Pierre Raffarin.

Francisco sostuvo que, “frente al empeoramiento de múltiples crisis políticas y ambientales convergentes”, como el hambre, la crisis climática o la problemática de las armas nucleares, el compromiso social y político “con la paz nunca ha sido tan necesario y urgente”.

“El desafío es ayudar a los gobernantes y ciudadanos a enfrentar problemas críticos como una oportunidad. Por ejemplo: determinadas situaciones de crisis ambiental, lamentablemente agravadas por la pandemia, pueden y deben provocar una asunción de responsabilidad más decidida, primero por parte de los más altos cargos, y luego, también en niveles intermedios y por parte de toda la ciudadanía”, argumentó.

Además, animó a las sociedades a trabajar para promover “la dignidad de la persona, el respeto a su historia, sobre todo si está herida y marginada” y un mundo que acoja y escuche a todos.

Fuente: EFE

