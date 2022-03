Con el fin de tener una mayor protección contra el COVID-19 y sus variantes, el CEO de Pfizer, Albert Bourla, señaló durante una entrevista el último domingo que las personas necesitarán una cuarta dosis de la vacuna.

“Es necesario un cuarto (dosis) refuerzo ahora mismo. La protección que se obtiene con la tercera (vacuna) es suficientemente buena, en realidad bastante buena para las hospitalizaciones y las muertes, no es tan buena contra las infecciones, pero no dura mucho”, señaló Bourla durante la transmisión del programa Face the Nation de CBS.

Asimismo, señaló que “estamos presentando esos datos a la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense) y luego veremos qué dicen también los expertos fuera de Pfizer”.

Anteriormente, Bourla ya había adelantado que una cuarta dosis sería esencial en medio de la propagación de COVID-19.

“Creo que vamos a presentar a la FDA un progreso significativo de datos sobre la necesidad de una cuarta dosis, y ellos tienen que sacar sus propias conclusiones, por supuesto, y luego los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades), también”, comentó el ejecutivo a la cadena CNBC el pasado viernes 11.

Sin embargo, según la CDC, algunas personas con inmunodepresión moderada o grave que han recibido tres dosis de las vacunas Pfizer/BioNTech o Moderna ya pueden recibir una cuarta dosis del antídoto.

De otro lado, los niños de 5 a 11 solo pueden ser vacunados con dos dosis pediátricas del suero de Pfizer, pero aún no son elegibles para un refuerzo. Actualmente, la farmacéutica se encuentra en proceso de evaluación de una tercera dosis en ese grupo de edad.