La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó este miércoles que en Nicaragua ya circulan las cuatro variantes de preocupación del coronavirus SARS-CoV-2, que causa el COVID-19, una información que hasta ahora el régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, no ha hecho pública.

La presencia de las variantes Alfa, Beta, Delta y Gamma en Nicaragua fue informada por el gerente de Incidentes de la OPS, Sylvain Aldighieri, en una teleconferencia del organismo, en la que dijo contar con información brindada por el propio Ministerio de Salud (Minsa) nicaragüense.

“Hemos recibido la información solicitada del Ministerio de Salud de Nicaragua y que destaca la identificación en Nicaragua de las cuatro variantes de preocupación”, afirmó Aldighieri.

El Gobierno nicaragüense, que no se ha referido a la presencia de variantes de preocupación del coronavirus en el país centroamericano, citó en julio pasado a médicos no oficialistas que habían advertido sobre su existencia, quienes posteriormente, según denunciaron, fueron advertidos de violar la Ley de Ciberdelitos en caso de brindar información no oficial.

Aldighieri se reafirmó al mencionar que la presencia de las variantes de preocupación en Nicaragua se corresponde con lo que ocurre en el resto de países de Centroamérica, que han reportado pacientes contagiados con las mismas.

“Yo quisiera poner esto en un contexto de América Central, es una situación totalmente coherente con la circulación de esas variantes en los demás países de América Central”, explicó el experto de la OPS.

En la víspera, el Minsa informó que ya ha vacunado contra el COVID-19, con una o dos dosis, al 54 % de la población mayor de dos años en Nicaragua, un país de 6,5 millones de habitantes.

En la teleconferencia de este miércoles, la directora de la OPS, Carissa Etienne, afirmó que Nicaragua está entre los cinco países de América que no ha alcanzado el 20 % de su población con el ciclo completo de las vacunas, que consiste en dos para la mayoría de fórmulas.

Según datos oficiales, la pandemia ha dejado 211 muertos y 17.043 casos confirmados desde que fueron detectados los primeros casos en Nicaragua en marzo de 2020.

La red de médicos independientes Observatorio Ciudadano COVID-19 ha informado de 5.928 fallecimientos por neumonía y otros síntomas de la pandemia, así como 31.140 casos sospechosos, datos no reconocidos por el Gobierno de Nicaragua.

Las autoridades nicaragüenses se han caracterizado por no seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como el establecimiento de restricciones para evitar la propagación del COVID-19, en cambio promueven aglomeraciones con el objetivo de no afectar la economía.

El manejo de la pandemia ejecutado en Nicaragua ha despertado preocupación en la OPS.

Fuente: EFE

