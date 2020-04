En 1918, durante la Primera Guerra Mundial, existía una amenaza más peligrosa que atemorizaba a las poblaciones incluso dentro de sus casas. Las mascarillas eran uno de los principales escudos en contra este mal, conocido como la gripe española, la cual acabó con la vida de más de 100 millones de personas de diversos países.

Pandemia acabó con un tercio de la población mundial en tal solo 18 meses. (Foto: Archivo)

En un inicio, esta pandemia, denominada así porque los primeros reportes se dieron en España, le costó la vida a 300 mil españoles. Luego, y debido a que las potencias en guerra decidieron ocultarla durante algún tiempo, se llevó a un tercio de la población mundial.

En aquella época se desconocía que la famosa gripe española no era otra cosa que la H1N1. El problema fue que aún no se había descubierto la penicilina, no habían antibióticos ni condiciones de salubridad para contener una pandemia. Casi 100 años después, pareciera que el escenario se repite con la aparición de un virus desconocido, llamado COVID-19 de Wuhan, que ya ha dejado casi 50 mil muertos desde diciembre de 2019.

Imágenes que dejó la gripe española se asemejan al día de hoy, con la emergencia desatada por el COVID-19. (Foto: Archivo)

Una vez más las personas caminan con mascarillas protectoras y permanecen en cuarentena para evitar la propagación del mal. Una diferencia importante es la existencia de insumos como el gel antibacterial, así como la facilidad para adquirir guantes de látex descartables.

Tanto con el coronavirus como con la gripe española, la incidencia de mortalidad reside en complicaciones causadas por el virus y no en ser portador en sí. Es por ello que la mayoría de pacientes con COVID-19 ha fallecido por neumonía y por tener otras enfermedades que complicaron su cuadro médico.

La enfermedad, en realidad, era similar a la H1N1 pero no pudo ser controlada debido a que no existían antibióticos ni penicilina. (Foto: Archivo)

En el caso de esta última, la rapidez con la que se propagó fue brutal, desde marzo de 1918 hasta setiembre de 1919. En China murieron 30 millones, en la India casi 17 millones, en África Subsahariana 2 millones, más de medio millón en Estados Unidos, 400 mil en Francia, 250 mil en Gran Bretaña y en el Perú murieron cerca de 53 mil compatriotas.

Las víctimas mortales en nuestro país se encontraban principalmente en Lima, Trujillo e Iquitos. En una segunda etapa, la enfermedad azotó Ica y causó nuevos infectados en la capital.

Tal y como en 1918, hoy las personas utilizan mascarillas para prevenir propagación del coronavirus. (Foto: Archivo)

Volviendo al presente, en tan solo dos meses, ya hay casi 50 fallecidos por coronavirus a nivel nacional, una vez más, siendo Lima la ciudad con mayor número de casos reportados, seguida de Loreto, donde la cifra superó los 60 contagios en menos de dos semanas.

Actualmente hay más de 954 mil casos de contagio por coronavirus en todo el mundo. (Foto: AFP)

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR: REINO UNIDO REGISTRA MÁS DE 500 MUERTOS POR COVID-19 EN UN DÍA

Coronavirus: Reino Unido registra más de 500 muertos en un día 31/03/2020