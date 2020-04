El periodista Javier Alatorre es tendencia en México, y se ha ganado el repudio de medio país por pedir no obedecer las indicaciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, en contra del coronavirus COVID-19 en su país.

Javier Alatorre (1962, Sonora) lleva en pantalla hace más de 20 años en TV Azteca, donde conduce el noticiario estelar Hechos Noche.

Comenzó su carrera en la década de los 80 como reportero del Instituto Mexicano de la Televisión (Imevisión), un canal del Gobierno de México que después de convirtió en la televisora del Ajusco, como también es conocida.

Tras la transición de Imevisión a Televisión Azteca, Alatorre quedó como el titular del noticiero Hechos, del que es fundador desde 1994.

El viernes, Javier Alatorre recomendó en su noticiario que “no se haga caso a Hugo López-Gatell”, sobre las cifras de muertos por coronavirus.

Alatorre aseguró durante la transmisión de Hechos Noche que las conferencias y cifras del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud nacional se volvieron irrelevantes. Tras el escándalo y el aluvión de críticas, dijo: “Hoy fue un día difícil. Llevamos muchos días difíciles. Pienso en las millones de familias que hemos vivido juntos esta emergencia. Busco cómo escuchar nuestras historias, nuestros miedos y nuestras ideas para salir adelante. La emergencia pasará y entonces volveremos a soñar y construir. Nos mueve la fe y el amor por un país fuerte y generoso. Nos mueve la certeza de que el futuro será mejor, y ahí estaremos todos para celebrarlo”.

Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre el #Covid_19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell. pic.twitter.com/09Zjcyw4Gu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2020

LA DEFENSA DE AMLO

Cosa de amigos. El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la tarde del sábado, en un mensaje en vivo desde Palacio Nacional, que el presentador Javier Alatorre, de TV Azteca, se equivocó al convocar a los mexicanos a desobedecer al Subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, quien habla en representación de las autoridades federales.

“Se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche, que llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López Gatell. Fue una actitud no bien pensada. Javier es una persona buena. Cometió un error como cometemos errores todos. Hizo uso de su libertad”, dijo el mandatario. Y agregó: “No debe haber linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista. Tiene el derecho a expresarse, que viva la libertad, prohibido prohibir. Nosotros llegamos aquí (a la Presidencia) porque queremos que se respeten las libertad, que no haya autoritarismo”.

La Secretaria de Gobernación hizo una defensa tibia de Hugo López-Gatell, quien fue atacado duramente por este personaje.

La televisora convocó a los mexicanos a desobedecer a las autoridades federales en medio una emergencia nacional.

Tras el espaldarazo de AMLO, el polémico periodista de la televisora del multimillonario Ricardo Salinas respondió: “Reconozco al presidente @lopezobrador_ por su defensa permanente de la democracia y la libertad. Él mejor que nadie comprende el esfuerzo que las familias mexicanas hacen todos los días por salir adelante. No podemos permitir que el miedo esté por encima de México". Cosa de amigos.

