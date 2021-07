Revuelo causó un reportaje sobre las fiestas clandestinas sin protocolos que se realizan en las calles de Tepito, en la Ciudad de México (CDMX). No solo generó debate sobre el rol de las autoridades frente a estas reuniones en plena pandemia del coronavirus, sino también una fuerte crítica al gobierno y la prensa que solo fiscaliza ese tipo de fiestas en barrios pobres.

El diario El Universal de México publicó fotos y videos de las fiestas que se realizan en el barrio de Tepito -en un local ubicado en la esquina la calle Matamoros-, donde se aprecia que los asistentes no respetan la distancia social aconsejada por las autoridades ni portan mascarillas, en ambientes estrechos donde beben licor y bailan música reguetón o salsa. Otras calles aledañas también se convierten en bares al aire libre abarrotados de personas.

“Son más de 40 personas amontonadas en una pequeña chelería que cada domingo se abarrota, pareciera que poco les importa la tercera ola del coronavirus o que la ciudad esté con semáforo epidemiológico amarillo”, se escucha en el video publicado en YouTube de El Universal.

Pero dicho reportaje generó una ola de críticas, no solo contra los asistentes a dichas reuniones o las autoridades que deben regular que esto no ocurra, sino también denunciaron clasismo por no atender situaciones similares en localidades más pudientes.

Usuarios de las redes sociales indicaron que en barrios acomodados como la Condesa, Polanco o Roma también hay bares clandestinos que funcionan, pero que la prensa no suele publicar y el gobierno no fiscaliza.

Respuesta del Gobierno

La evidente inacción de las autoridades durante estas reuniones expuesta en el reportaje, obligó a que manifiesten una salida que no va por el lado de la prohibición. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró que analizan un esquema donde los bares podrían retomar actividades si los asistentes presentan una prueba negativa o ya están vacunados.

“La idea es, sin excluir, pues buscar que en los lugares cerrados pues haya personas que ya hayan sido vacunadas o que hayan dado negativo a una prueba, esa es digamos más o menos la idea del esquema”, dijo en conferencia de prensa Sheinbaum.

Este martes las autoridades sanitarias notificaron un aumento de 11.137 casos confirmados de coronavirus, un registro que es apenas un caso por debajo de los que se presentaron el pasado 10 de febrero, cuando se notificaron 11.138 contagios.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR