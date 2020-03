Lo que debía ser cinco noches y seis días para disfrutar en familia se convirtió en casi un mes de angustia e incertidumbre debido a la emergencia causada en todo el mundo por el coronavirus. El cierre de fronteras afectó a muchos peruanos varados en el extranjero, la familia Gomero Burga no fue la excepción, ellos habían viajado a Cancún, en México, el pasado 12 de marzo, días antes de que el Gobierno peruano anunciara el Estado de Emergencia. A la fecha no hay podido retornar.

Luis Alberto Gomero Pérez (50), su esposa Janet Burga Paredes (49), sus dos hijos de 10 y 13 años, junto con su tía Luz Pérez Vela (65) y su hijo Jefrry Pinedo Pérez (37), su esposa Shanna Del Águila Noriega (31) y su bebé de 1 año son solo 8 de 415 compatriotas varados en Cancún.

Un grupo de estos logró salir de México la noche de ayer, en un vuelo humanitario que llegó hasta el Grupo Aéreo N°8, en el Callao. Pese a que el avión tenía espacio para 50 pasajeros, solo 43 peruanos lo abordaron.

“Hay una descordinación tremenda. Nosotros viajamos con la aerolínea Interjet, para unas vacaciones breves. Cuando se dio el cierre de fronteras nuestro vuelo se pospuso para el 18 de marzo, pero nunca se nos avisó y ahora estamos aquí indefinidamente”, sostuvo Luis Gomero, quien conversó con Perú21 vía telefónica desde el departamento que alquila en la ciudad mexicana.

A la fecha, ya ha gastado más de $1,170 en el alquiler de un departamento desde el 17 de marzo. Debido a que su familia es numerosa, tuvieron que alquilar dos inmuebles, pagando $45 por noche en cada uno.

“Mañana vence el alquiler y debo pedir prestado porque ya no tenemos más dinero. Estos 13 días que estamos acá no los planificamos, no son vacaciones. Estamos realmente preocupados, aquí no hay inmovilización obligatoria. Nosotros por seguridad no estamos saliendo para nada", indicó.

Familia varada en México pide ayuda para volver al Perú pues ya no cuentan con dinero suficiente para seguir esperando la repatriación por más días. (Foto: Luis Gomero)

PIDEN APOYO A CANCILLERÍA

Gomero explicó que entre los miembros de su familia, además de haber niños y un bebé, también está su tía de 65 años y su esposa, quien sufre de hipertensión y necesita medicación diaria.

“Solo yo salgo de la casa para comprar algunas cosas. Los medicamentos de mi esposa no cuestan igual acá que en Perú, todo eso lo estoy viendo yo porque no recibimos una respuesta clara de la Cancillería, que solo nos entregó una tarjeta de alimentos”, refirió.

Por ello, hizo un llamado a la Cancillería para que al menos sus familiares en riesgo puedan volver al Perú. Dijo que hasta la fecha, ningún funcionario se ha comunicado con ellos para explicarles el proceso de los cupos en los vuelos humanitarios.

“Somos solo un grupo de más de 400 afectados por esta situación. Si se está dando prioridad a los más vulnerables, al menos que los niños, mi esposa y mi tía puedan retornar”, manifestó.

Este diario se comunicó con la oficina de prensa de la Cancillería, la cual indicó que al día de hoy se siguen evaluando diversas solicitudes de connacionales en todo el mundo para retornar al país en pleno Estado de Emergencia.

Varados en Cancún