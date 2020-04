No quiso dejar de trabajar. Al doctor José Porras, más conocido como Pepe, sus compañeros del Hospital General Zona 30 del IMSS en la alcaldía Iztacalco, en México, le pedían que se quedara en casa ante el avance del coronavirus o que al menos pidiera el cambio para otra zona que no fuera el área de urgencias, donde llegan pacientes sospechosos de portar el virus. No hizo caso.

Pepe, de 38 años, y natural del barrio de Tepito, en la Ciudad de México, tenía obesidad y recientemente le habían diagnosticaron diabetes. Dos factores fatales para la nueva pandemia. No quiso abandonar su trabajo.

Médico José Porras

Un médico que amaba su trabajo.

De acuerdo con el portal Animal Político, uno de sus amigos, el doctor Juan Romero, contó que “no hubo forma de convencerlo”.

“Mi amigo no quiso dar un paso atrás. Mantuvo su vocación hasta el último segundo”, declaró. En una semana, el COVID 19 acabó con él.

El doctor del barrio movido de Tepito era un luchador, un hombre que desde niño había salido adelante a pesar de la pobreza. Dice su amigo que a veces no tenía para comer, y los compañeros de la universidad lo ayudaban.

“La juventud de Pepe, narra el doctor, no fue fácil. Su mamá murió pronto, su hermano mayor, de 34 años, también. Y la zapatería de su padre, donde empezó a trabajar en su infancia para apoyar en casa, no dejaba lo suficiente para mantener a todos y estudiar en la universidad. Aún así, Pepe se buscó la vida para estudiar y ayudar en casa de su hermana, donde vivió durante su época universitaria”, relata Animal Político.

“HÉROE AZULGRANA”

La doctora Herlinda Baron era la esposa de Pepe. Eran una pareja perfecta, y comprometidos con el trabajo. Pepe fue médico cirujano.

Era padre de dos niños, y cuidaba a una sobrina como otra hija más en la familia.

El sábado lo ingresaron en el Hospital Siglo XXI con insuficiencia respiratoria. El médico estaba convencido de que saldría adelante. Dos días después de que lo intubaran, el lunes 21 de abril, el doctor Pepe Porras murió.

El Club de Fútbol Atlante, el club de sus amores, lo nombró “héroe azulgrana”.

