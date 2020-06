Naciones Unidas. [AP]. El presidente de la Asamblea General de la ONU, Tijjani Muhammad-Bande, dijo el lunes que los líderes mundiales no acudirán a Nueva York para su reunión anual a fines de setiembre por primera vez en los 75 años de historia del organismo, debido a la pandemia de COVID-19.

Pero Muhammad-Bande señaló en una conferencia de prensa que en las próximas dos semanas espera anunciar cómo los 193 jefes de Estado y de gobierno pronunciarán sus discursos sobre apremiantes problemas locales y mundiales durante el así llamado Debate General de la asamblea.

“Los líderes mundiales no pueden venir a Nueva York porque no pueden venir simplemente como individuos", señaló. "Un presidente no viaja solo, los líderes no viajan solos” y “es imposible” traer grandes delegaciones a Nueva York durante la pandemia.

“No podemos tenerlos en persona como solíamos -como se realizó en los últimos 74 años-, pero se llevará a cabo", dijo Muhammad-Bande sobre el evento anual.

El secretario general António Guterres recomendó el mes pasado que la reunión de líderes mundiales, con la que se pretendía celebrar el 75mo aniversario de las Naciones Unidas, fuese reducida drásticamente debido al coronavirus.

En una carta dirigida al presidente de la Asamblea General, Guterres sugirió que, en lugar de asistir, los jefes de Estado y de gobierno envíen mensajes pregrabados, y que sólo un diplomático radicado en Nueva York de cada uno de los 193 países miembros de la ONU esté presente en la sala de asambleas.

Muhammad-Bande dijo el lunes que, para fines de septiembre, podría permitirse el ingreso a la sala de la Asamblea General de unas 100 personas.

Para la reunión de líderes mundiales suelen acudir a Nueva York miles de funcionarios gubernamentales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil con el fin de participar en discursos, cenas, recepciones, reuniones bilaterales y cientos de eventos paralelos que se extienden más de una semana.

Se tenía previsto que este año acudiera un número especialmente elevado de líderes a la sede de las Naciones Unidas para celebrar su fundación en 1945, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial.

Muhammad-Bande dijo que la celebración por el 75mo aniversario “no está pensada como un solo momento”, sino que continuará a lo largo del año a partir del 26 de junio, cuando se cumplen 75 años de la firma de la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco.

Indicó que también se está negociando una declaración política sobre el aniversario, y señaló que los líderes mundiales tendrán la oportunidad de conmemorar la ocasión, aunque no en persona.