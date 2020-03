Es casi imposible escuchar el nombre de Rubén Blades y que automáticamente no se le venga a uno a la mente canciones como ‘Pedro Navaja’, ‘Decisiones’, ‘Buscando América’, ‘Maestra Vida’, etc. La carrera de este exitoso salsero panameño no tiene necesidad de ser repasada, pero sí destacada en momentos como los de hoy.

El ex ministro de Turismo de Panamá se ha volcado a sus redes sociales para escribir ‘Diario de la Peste’, unas líneas con pensamientos acerca del coronavirus en el mundo. Cómo ve a la gente que no se hace caso a las recomendaciones, pero sobre todo, la fe renovada que tiene en la humanidad y lo fuertes que saldremos tras superar este momento.

“Espero que luego de superar la presente dificultad hayamos aprendido algo, recordado la sensación que hemos olvidado, encontrado que aun hay tiempo y espacio para correcciones, personales y colectivas, económicas y espirituales”, fueron sus líneas finales.