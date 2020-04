Un médico de Francia se disculpó este viernes por sugerir que un posible tratamiento para el coronavirus debería probarse en África, luego de que sus comentarios desataran fuertes críticas en las redes sociales, como las de la exestrella del fútbol de Costa d Marfil Didier Drogba.

Jean-Paul Mira, jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital Cochin en París, realizó los comentarios el miércoles durante una entrevista en el canal de televisión francés LCI con el director de investigación del Instituto Nacional de Salud de Francia.

El director de investigación, Camille Locht, estaba discutiendo la vacuna contra la tuberculosis BCG, que se está probando en varios países europeos y Australia contra el COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el nuevo coronavirus.

Mira preguntó: “Si me permiten ser provocativo, ¿no deberíamos hacer el estudio en África, donde no hay máscaras, tratamiento o cuidados intensivos, un poco como se hace, por cierto, para ciertos estudios de SIDA o con prostitutas? Probamos las cosas porque sabemos que están muy expuestos y no se protegen”.

DR MIRA: Si je peux être provocateur, est-ce qu’on devrait pas faire cette #COVID19 étude en Afrique? Comme c’est fait d’ailleurs pour le Sida ou chez les prostituées, parce qu’elles sont plus exposées et ne se protègent pas?”



DR LOCHT: Voud avez raison. pic.twitter.com/uMtoS4vxsI — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) April 2, 2020

Camille Locht, director de investigación de Inserm de Francia, respondió: “Tiene razón. Y, por cierto, estamos en el proceso de pensar en paralelo sobre un estudio en África (...) Eso no nos impide, en paralelo, también pensar en un estudio en Europa y en Australia”.

Dichos comentarios provocaron una indignación que se hizo sentir en las redes sociales.

“África no es un laboratorio de pruebas”, escribió en Twitter Drogba. “Me gustaría denunciar vívidamente esas palabras denigrantes, falsas y sobre todo profundamente racistas”.

Además, un colectivo de abogados marroquíes dijo que iba a demandar a Mira por difamación racial.

En un comunicado el viernes, la red de hospitales de París, citó a Mira diciendo: “Quiero presentar todas mis disculpas a aquellos que se sintieron heridos, conmocionados e insultados por los comentarios que expresé torpemente en LCI esta semana”.

Locht no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios. Inserm dijo en Twitter que el video de las declaraciones se estaba malinterpretando, sin dar más detalles, y señaló que en la actualidad la vacuna solo se está probando en Europa y Australia.