La embajada de China en el Perú se pronunció sobre las opiniones respecto al coronavirus brindadas por Mario Vargas Llosa en El País de España, donde señala que "nadie parece advertir que nada de esto podría estar ocurriendo en el mundo si China Popular fuera un país libre y democrático y no la dictadura que es”.

“Respetamos la libre expresión, pero eso no implica aceptar arbitrarias difamaciones y estigmatizaciones. Lamentamos las declaraciones del Sr. Vargas Llosa, considerando que se basan en su falta de conocimiento y su profundo prejuicio hacia China. La Embajada de China seguirá defendiendo firmemente la imagen y la dignidad de nuestro país. Al mismo tiempo, estamos convencidos de que la sociedad tiene su propio juicio y dará la razón a quien la tenga”, señala la embajada en el comunicado.

La columna de Vargas Llosa titula “¿Regreso al Medioevo?”.

La embajada resalta que “el pueblo chino también ha demostrado su gran sentido de responsabilidad y disciplina, haciendo grandes esfuerzos y sacrificios, para encerrar el virus en su epicentro, ganando tiempo para que los otros países se preparen. En este momento, la epidemia en China está prácticamente controlada. Por información oficial, hasta ahora no hay ningún ciudadano peruano contagiado en China. Los esfuerzos de China y su éxito han recibido amplio reconocimiento por la OMS y muchos países del mundo".

En el comunicado se refiere: “El Covid-19 no tiene fronteras, es un enemigo común de la humanidad, al que todos debemos combatir de forma unida y mancomunada. No tiene sentido echarse la culpa el uno al otro, ni criticar a los sistemas políticos que son diferentes, porque no ayuda a solucionar los problemas. Cada país tiene pleno derecho a elegir el camino de desarrollo que corresponda a sus realidades”.