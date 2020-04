El gobierno chino ha señalado el fin del consumo humano de perros, y el ministerio de agricultura de ese país lanzó este jueves un borrador de política que prohibiría la carne canina en lo que constituye un “progreso de la civilización humana”, de acuerdo con The Guardian.

El aumento del contacto con animales probablemente causa brotes como Covid-19, advirtieron los expertos del mundo entero. China parece haber respondido a esta situación crítica.

La medida responde también a la creciente preocupación pública sobre el bienestar de los animales y a la prevención de la transmisión de enfermedades de animales a humanos en medio de la terrible pandemia por el coronavirus.

El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China señaló que los caninos están prohibidos en un borrador de “lista blanca” de animales permitidos para consumo humano, y al fin se refieren a los perros como “animal de compañía especial” y no ganado.

La ciudad de Shenzhen aprobó recientemente la primera prohibición del consumo de carne de perro y gato en China continental , una medida que ha dado esperanzas a los grupos de bienestar animal en todo el mundo de que otras partes del país pronto puedan seguir su ejemplo.

“La señal es la primera de un ministerio de que los perros no son animales de comida”, dijo a The Guardian Paul Littlefair, jefe internacional de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals".

La prohibición es una respuesta rápida al brote de Covid-19, que se cree que se originó en la vida silvestre vendida en un mercado en Wuhan, provincia de Hubei a principios de diciembre.

Aunque oficialmente no se prohíbe el consumo de carne de perro, el borrador de la política del ministerio podría ser un “momento decisivo para el bienestar animal en China”, dijo Wendy Higgins de Humane Society International (HSI) a The Guardian: “Eso indica un cambio importante, reconociendo que la mayoría de las personas en China no comen perros y gatos y quieren poner fin al robo de sus animales de compañía para un comercio de carne en el que solo un pequeño porcentaje de la población se entrega”.





Se estima que anualmente se matan entre 10 y 20 millones de perros en China por su carne, mientras que Animals Asia calcula que la cifra de gatos es de alrededor de 4 millones por año.

Los gatos son mascotas, pero en algunas partes de China se comen. (REUTERS/Caitlin Ochs).

El consumo de carne de perro y gato es más común en la provincia natal de Shenzhen, Guangdong, la vecina Guangxi, y partes del noreste de China, aunque no se practica universalmente en todo el país y con el tiempo se ha vuelto menos aceptable. Taiwán, por ejemplo, prohibió el consumo de carne de perro y gato en 2017.

¿SE APLICARÁ?

Desde hace siglos, China consume y comercializa carne de animales silvestres o exóticos. En febrero, en medio de la crisis por la pandemia, se prohibió la venta en todo el país.

Lo que muchos se preguntan es si esto realmente será posible.

El texto, sometido a comentarios hasta el 8 de mayo, fue publicado el miércoles por el ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales y enumera los animales que pueden ser criados para su carne, su piel o con fines médicos, excluyendo a los perros y gatos.

“Es la primera vez que el gobierno chino dice que los gatos y los perros son mascotas y no están destinados al consumo”, dijo en un comunicado la asociación estadounidense Human Society International (HSI).

El comercio de animales silvestres también había sido prohibido durante la crisis del SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) en el periodo 2002-2003, un coronavirus cuya transmisión también se había relacionado con el consumo de animales salvajes.

Tiempo de cambios. Ojalá.

