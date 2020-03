El informe de una muerte por hantavirus (VH) en China ha despertado todas las alarmas sobre un posible nuevo brote viral, en medio de la pandemia mundial por el coronavirus (COVID-19) .

El diario chino Global Times difundió la noticia de un hombre de la tercera edad que falleció de forma repentina cuando viajaba en un autobús en el sureste de China. Al examinarlo, se descubrió que dio positivo de hantavirus, otra familia de virus.

Sin embargo, este no es un brote que pueda generar una pandemia como el coronavirus, debido a que los especialistas aclaran que este es un virus controlable con tratamiento y prevenible.

El VH es una enfermedad zoonótica que se trasmite entre animales y de animales a humanos, pero no se trasmite entre humanos, según informa la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Los primeros casos de este virus se detectaron a inicios de 1993 pero su descubrimiento data de 1968. Este virus debe su nombre al río Hantaan, en el sur de Corea.

Los roedores, sobre todo ratas y ratones, son los principales portadores de hantavirus. (Pixabay)

EFECTOS EN LA SALUD

Este virus causa una enfermedad bastante rara cuando entra en contacto con el organismo humano: el Síndrome Cardiopulmonar por Phantavirus (SCPH), que puede llegar a ser mortal.

Pero lo que dificulta el tratamiento de esta enfermedad es que no existe un diagnóstico temprano y los síntomas pueden extenderse entre 42 y 56 días, dificultando su detección.

Hantavirus. (El comercio)

CONTAGIO Y CASOS

Este virus tiene tres formas de contagio:

- Por inhalación de excrementos de roedores y su saliva.

- Ingresar en contacto con los desechos.

- Una mordida por un animal contagiado.

No todas las especies de roedores, por ejemplo, en Estados Unidos, los ratones de ‘pies blancos’, el ratón arrocero y la rata algodonera son los focos de infección, según lo explica el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos.

Pese a que es difícil reconocer y diferenciar las diferentes especies de roedores, lo cierto es que todos son animales silvestres, por lo que los casos de contagio de hantavirus ocurren, en su gran mayoría, en zonas rurales como granjas, campos, bosques y grandes espacios abiertos.

Pese a que el fallecido fue un hombre en China, la mayoría de los contagios se han registrado en el continente americano. Desde 1993, se han contabilizado 6 300 casos, de los cuales 5 243 fueron en Sudamérica.

Es decir, el 83% de infecciones ocurrieron en territorio regional, además cada año se reportan 300 cuadros en América, en países bajo vigilancia, según indica la OPS.

Date:?? CDC/ Cynthia Goldsmith, Luanne Elliott Transmission electron micrograph of Sin Nombre virus. Transmission electron micrograph of Sin Nombre virus. Hantavirus.

SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO

El contagio por HV produce una serie de síntomas que pueden extenderse entre dos días y seis semanas. Los pacientes presentan cefaleas (dolor de cabeza) hasta mareos, escalofríos, fiebre y dolor muscular como primeras señales.

Luego aparecen síntomas gastrointestinales como naúseas, vómitos, diarrea, molestia abdominal, dificultad respiratoria y presión arterial baja.

El tratamiento se basa en la monitorización hemodinámica del paciente, el manejo de fluidos y la ventilación mecánica de ser necesaria. Y los casos más graves deben ser atendidos en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Pese lo anterior, la identificación temprana y la atención médica con antipiréticos, analgésicos y antibióticos mejora el resultado clínico, según la OPS.

Sin embargo, la mejor forma de prevenir esta enfermedad es eliminar el vector de su trasmisión, que en este caso serían las ratas y ratones, a través de una limpieza profunda y desinfección del hogar, principalmente si se ha detectado orina y heces de estos animales.

Con información del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos, Organización Panamericana de la Salud (OPS), El comercio (Ecuador).

