Con los ojos vidriosos y estresados, viajeros estadounidenses se apresuraban en el aeropuerto de Barajas de Madrid a tomar los últimos vuelos de regreso a Estados Unidos antes de que una suspensión de 30 días destinada a frenar la propagación del coronavirus entre en vigor en la medianoche del viernes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles restricciones drásticas a los viajes desde Europa, lo que alteró los planes de viaje de decenas de miles de personas, golpeó a las ya maltrechas aerolíneas y tensó aún más las relaciones con la Unión Europea.

“Ha causado un pánico generalizado”, dijo Anna Grace, de 20 años, una estudiante estadounidense de la Universidad de Suffolk que estaba en su primer viaje a Europa y rápidamente cambió su reserva para volar de vuelta a casa en lugar de ir a Francia.

Los cuatro amigos que viajaban con ella no tuvieron tanta suerte y no pudieron cambiar la fecha.

“Todos nuestros amigos y familiares nos dijeron que teníamos que volver a Estados Unidos. Llevamos en el aeropuerto desde las 5 de la mañana”, contó Grace.

Muy cerca, Cristina Elvira, una jubilada que viajaba a Miami se sintió aliviada de poder dejar España, donde los nuevos casos de COVID-19 han aumentado exponencialmente en los últimos días hasta convertirse en uno de los países europeos más afectados tras Italia y Francia.

“Suerte hemos tenido que nos podemos ir de Europa”, dijo Elvira mientras hacía cola para el registro de su vuelo.

Algunos, sin embargo, estaban preocupados por lo que se les espera cuando lleguen a Estados Unidos.

“He tenido que cambiar mi billete, adelantar el viaje porque, claro, si no me encontraba con la frontera cerrada”, afirmó Miguel Paracuellos, un español que trabaja en Estados Unidos.

“Es una medida que Trump ha tomado porque como es un inepto y allí no ha sabido tomar ninguna medida, pues un poco echar la culpa al enemigo exterior, en este caso Europa”, añadió.

Trump manifestó que debía actuar porque la Unión Europea no había tomado medidas adecuadas para detener la propagación del coronavirus.

La orden de restricción de viajes no se aplicará a Reino Unido a los estadounidenses que se sometan a los “exámenes apropiados”.

Hubo unos 20 vuelos desde España a los Estados Unidos el jueves, dijo una portavoz del gestor aeroportuario Aena.

