Pese a los esfuerzos de los gobiernos a nivel mundial para frenarle el paso al coronavirus, hasta hoy, 3 de abril, 56767 personas han muerto a causa de este virus, y son Italia, España y Estados Unidos los países con más víctimas mortales hasta el momento.

Ante este panorama, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a los gobiernos extremar las medias para combatir la pandemia con medidas como el lavado de manos, las pruebas; y aunque no recomendó la cuarentena, varios mandatarios han optado por extremar medidas y aplicarla en su territorio.

Así lucen las calles de Venecia, Italia por la cuarentena. (Foto: Getty Images)

Aunque cada país ha establecido períodos y niveles distintos para ejecutar este aislamiento en los domicilios, es una práctica que se ha propagado rápidamente en Europa y Asia, y ahora ha llegado a América Latina como una forma de hacerle frente al COVID-19 y evitar el desborde de contagios.

Sobre esta medida de aislamiento aplicada por los gobiernos, el director y médico de la farmacéutica bielorrusa, NovaMedika, Zajar Leikin, advirtió que la cuarentena, podría durar un año o incluso más, informó RT.

El experto subraya la importancia de cumplir el régimen de aislamiento hasta que se desarrolle una vacuna contra el COVID-19, proceso que podría durar “entre 12 y 18 meses”, según calcula.

“Casi todos” se contagiarán

Zajar Leikin señala que esta medida restrictiva busca impedir que la enfermedad se desborde y con ello los hospitales colapsen. El objetivo es evitar “que todos se enfermen al mismo tiempo”, detalla el médico, si bien considera que “casi todos” se contagiarán “tarde o temprano”.

Hasta que existan tratamientos aprobados que ayuden a no contagiar el virus o a “deshacerse de él rápidamente”, el experto recomienda a las personas “centrarse en la prevención”: lavarse las manos, no contactar con otros, mantener una distancia de dos metros, no visitar lugares muy concurridos, así como consultar a un médico ante los primeros signos de una infección respiratoria.

Calles vacías de Washington, en Estados Unidos, durante la emergencia por el COVID-19. (Foto: Getty Images)

Ante la preocupación de los ciudadanos peruanos de que el aislamiento social obligatorio no acabe este domingo 12 de abril, el presidente Martín Vizcarra descartó que la cuarentena se prolongará por más tiempo. Sin embargo, el mandatario hizo hincapié en que el regreso a las actividades diarias —como las conocíamos— se dará de manera gradual.

“Todo indica que la cuarentena terminará el 12 de abril, pero después de esto, habrá un proceso gradual para que se vayan incorporando algunas actividades, en función a la cantidad de personas”, manifestó.

“Las consecuencias de esta enfermedad en el Perú y en el mundo no van a terminar en una semana, en un mes o un año, las viviremos por bastante tiempo así baje la curva, por eso en 8 o 10 días vamos a llegar a la parte alta de contagio y luego veremos el descenso que hemos previsto”, mencionó el mandatario peruano.