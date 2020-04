Un periodista que se encontraba dando su opinión sobre la crisis de su país, España, debido al coronavirus (COVID-19) mediante una transmisión en vivo para su canal de televisión, no se dio cuenta que la joven, que no es su esposa, fue captada por la cámara cuando se paseaba semidesnuda por la casa.

Este video fue viralizado rápidamente, pues se conoce que el comunicador se encuentra en una relación con Marta López, una jugadora española que se hizo conocida luego de concursar en el programa ‘Gran Hermano’, de ese país. Así lo indicó el diario AS.

“Es una situación muy desagradable” (…) Sé quién es perfectamente”, aseguró López durante una entrevista en la que se le consultó si conocía a la mujer que aparece en las imágenes.

Alfonso Merlos, el protagonista del video prefirió no declarar sobre el tema y dijo que varias de las cosas que se dicen no son ciertas. “Voy a guardar silencio” (…) “Están contando bastantes cosas que no se corresponden con la realidad”.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en España: Polémica tras norma que permite el tránsito con niños