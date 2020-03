Una de las peores situaciones le ha tocado vivir a España, el segundo país europeo más golpeado por la pandemia del coronavirus (COVID-19 ) después de Italia.

Los hospitales de las zonas más afectadas como Madrid, se aproximan a su límite de capacidad. Debido a estas crecientes cifras de pacientes infectados con el virus los médicos se preparan para empezar a tomar difíciles decisiones.

Ante la falta de suficientes camas, las unidades de cuidados intensivos (UCI) solo atenderán a los enfermos críticos que presenten posibilidades de sobrevivir.

Al respecto, la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) elaboró una guía ética para ayudar a tomar estas difíciles decisiones, en cuyo texto recomienda que ante dos pacientes similares, “priorizar la mayor esperanza de vida con calidad”.

En el caso de las personas mayores, el texto añade: “se debe tener en cuenta la supervivencia libre de discapacidad por encima de la supervivencia aislada”.

Sin embargo, ninguno de estos textos ni planes de contingencia mencionan que la edad sea un criterio determinante a la hora de decidir qué paciente ingresa a la UCI. “Es importante señalar que la edad cronológica (en años) no debería ser el único elemento a considerar en las estrategias de asignación”.

Respecto de esta última acepción, Lluis Cabré, uno de los autores de la guía, miembro del grupo de trabajo de Bioética de la Semicyuc, explica que “puedes tener una persona de 80 años con buena calidad de vida, que intelectualmente está bien y que sale o juega al tenis por ejemplo, y uno de 60 con insuficiencia renal crónica, diabetes, EPOC. Normalmente la gente de más de 80 tiene más comorbilidades que la de 60 pero no siempre es así".

“Muchos de estos pacientes, tras intentar hacerles ventilación no invasiva acaban necesitando intubar y ventilar mecánicamente. Antes de hacerlo hay que pensar qué calidad de vida les va a quedar y qué va a pasar. Si el paciente de 80 está sano por qué no lo vas a intubar pero al de 60 con comorbilidades a lo mejor no lo intubas y lo dejas en planta con una mascarilla. Pones un techo terapéutico”, continúa con el ejemplo.

Pese a lo duro que pueda parecer, Cabré señala que este tipo de decisiones se toman habitualmente en cualquier hospital y no necesariamente se han establecido por la pandemia de coronavirus que España está atravesando.

Según Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio, en España cuentan con 4.400 camas, entre hospitales públicos y privados, que forman parte de las UCI, según informa El País.