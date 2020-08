Barcelona. [AFP]. Cataluña continuaba este jueves su campaña intensiva de despistaje del coronavirus, incluso puerta a puerta, en tres poblaciones para frenar el alza de los contagios que afecta a esta región del noreste de España, una de las más golpeadas por la pandemia.

Un centenar de personas se congregaba el jueves frente a un puesto médico de campaña instalado en Ripollet, al norte de Barcelona, para hacer el despistaje gratuito de COVID-19.

“Yo me encuentro bien, pero por responsabilidad, no sabes lo que tienes”, explicó Paquita Can, una jubilada de 74 años, que acudió a hacerse el test.

En algunos vecindarios de esta ciudad de 40.000 habitantes, el despistaje se hace puerta a puerta, “basado en la geolocalización de casos”, anunció el miércoles la región en un comunicado.

El objetivo de la campaña iniciada el martes “es identificar los pacientes asintomáticos”, que representan cerca del 60% de los casos en España, una población “que puede causar la transmisión de la enfermedad”, explicó Anna Aran, responsable del programa en la autoridad regional catalana de salud.

La misma estrategia ha sido aplicada en dos localidades cercanas, Sabadell y Terrassa, donde “la incidencia acumulada por aumento de casos de coronavirus SARS-CoV-2 se ha visto aumentada”, precisó el gobierno local.

Frente a la carpa hinchable amarilla del centro de emergencias de Ripollet, Tatiana Palomares, de 27 años, se encontraba con buena parte de su familia.

“Como tenemos que salir de Cataluña a ver personas mayores, hemos decidido hacernos la prueba, para saber si hay riesgo de contagio o no, y en caso de que demos positivos, no movernos de aquí”, dijo.

Cataluña ha sido escenario desde hace varias semanas de un aumento de los contagios, lo que llevó a las autoridades regionales a reconfinar ciertas zonas y reforzar las medidas sanitarias.

Varios países europeos como Francia y Bélgica han desaconsejado los viajes a esta región que cuenta con cerca de un tercio (27%) de los más de 300.000 casos notificados oficialmente hasta el miércoles por el Ministerio de Sanidad.

