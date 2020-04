Martha Lizárraga, cónsul peruana de Miami (Estados Unidos), en coordinación con el Gobierno, viene realizando las diligencias necesarias para repatriar a los compatriotas que han quedado varados en la ciudad norteamericana tras el cierre de fronteras por la propagación del coronavirus.

En un fuerte y emotivo discurso, la representante nacional se dirigió un numeroso grupo de jóvenes que está pasando cuarentena en un hotel con todas las comodidades posibles financiadas por el gobierno.

“ESTAMOS VIVIENDO UNA TERCERA GUERRA MUNDIAL”

Lizárraga dejó en claro que la situación actual no es un “encuentro de amigos” y que se está viviendo un momento “crucial en el mundo entero”.

Esto no es un encuentro de amigos. Quiero, por favor, madurez por parte de cada uno de ustedes. No solamente madurez en el comportamiento de ustedes en el hotel, sino también para que le digan a sus familias que no pueden llamar 24 horas al día para que me digan: ‘Mi hijita está con depresión’, ‘Mi hijito está triste’, ‘Extraño a mi bebé’.

Señores, estamos viviendo un momento crucial en el mundo entero. Creo que no se han dado cuenta de ello, ni sus padres. Esto es una Tercera Guerra Mundial, donde el enemigo es invisible, no tiene nacionalidad, ni respeta fronteras. Lo que está haciendo el Gobierno con gran esfuerzo, mi cancillería, es conseguir el dinero necesario para poder protegerlo con alojamiento, alimentación y cuidados médicos. Deberían sentirse tranquilos y transmitir esa tranquilidad a sus familias.

No puedo recibir 100 mensajes a cada hora. No puedo recibir llamadas 2 o 4 de la mañana para que me digan: ‘Mi hija tiene que subir al avión porque la extraño’. Las reglas de este hotel son las siguientes: ustedes han venido acá para el recibir el apoyo del Gobierno, yo no los he llamado. El que desea cumple y el que no desea se retira.

“LOS PERUANOS SOMOS FUERTES Y GUERREROS, DEBEMOS DEMOSTRARLO AHORA”

Asimismo, la cónsul hizo un llamado a los jóvenes a respetar las medidas y no tomar la coyuntura como un juego.

Cada uno de ustedes es responsable de su vida. Pero no porque se cuida uno, va dejar de ver cómo está el otro. El virus, por el amor de Dios, puede llegar al ambiente y está en aire. He conseguido que la cancillería nos mande mascarillas. Nadie puede estar sin mascarillas. Nadie sale de las habitaciones. La cuarentena la harán en este hotel. Nadie puede ir de una habitación a otra para conversar con el amigo. Se ha distribuido habitaciones por hombres y mujeres. No me interesa si tienen parejas o si quieren estar juntos. No, señores. Yo tengo que velar por la vida de cada uno de ustedes. Es mi responsabilidad. Si no hay mascarillas, agarren un polo, lo rompen y se cubren la cara.

Por favor, entiendan, tiene que estar cubierta la nariz y la boca. No pueden estar saliendo a pasear, esto no es una diversión. Estamos tratando que todos ustedes regresen al Perú sanos. Necesito la madure de cada uno de ustedes. Me llaman los padres y les he dicho su vida por una sola razón: han debido criar hijos guerrero, con espíritu guerrero solo pueden salir adelante. No aquellos muestran debilidad frente a la incertidumbre o un problema. Los peruanos somos fuertes y guerreros, debemos demostrarlo ahora. Está en juego la vida de ustedes. No pueden jugar con ello, ni con la vida del amigo. Nadie sale de sus habitaciones. Se les está dando la comida en las habitaciones. Si tienen una necesidad médica, lo informan.

Quiero que entiendan que los aviones son brindados por prioridades: enfermos, tercera edad, niños y después vienen ustedes. Será por orden de llegada. No voy dar preferencia a quién ha llegado hoy y tengo atrás a 1500 personas en lista de espera. Si por A o B sube uno al avión, es porque el médico lo ha autorizado. Los que están sanos, está protegidos acá. He pedido que sean dos por habitación por la distancia social. Si hay familias que quieren a sus hijos juntos, lo respeto. Pero no quiero que después digan que yo he impuesto que sean tres o cuatro por habitación.

“AÑORAN REGRESAR CON SUS PADRES, PERO CUANDO ESTÁN CON ELLOS LES FALTAN EL RESPETO”

Lizárraga exhortó a los jóvenes varados que tomen estos días de cuarentena como un momento de reflexión

Quiero que entiendan otra cosa. Mucha gente va al aeropuerto para ver si por casualidad se queda alguien y sube a un avión. Esa persona que sale del hotel no regresa porque ya pudo haber sido contaminado. Ya dí instrucciones Si no son llamados para el consulado, no pueden ir al aeropuerto. Es la vida de ustedes. Si no toman conciencia, yo no puedo hacer nada. Quiero que tranquilicen a sus familias y que no me llamen ni me escriban. Más de lo que hace el Gobierno o la cancillería, ningún país. Ningún país ha tenido la iniciativa que ha tenido el Perú de proteger a sus connacionales en el exterior. No somos un país rico, pero somos un país solidario. Quiero que reflexionen sobre su vida. Si está bien o necesitan cambiar. Añoran regresar con los padres, pero cuando están con ellos les faltan el respeto. Ahora si valoran a sus familias. Son días de reflexión para cambiar. Ser mejores hijos y ciudadanos. Ustedes son el Perú del futuro. Necesitamos gente guerrera y con conciencia.

Finalmente, la cónsul resaltó que se tendrá tolerancia cero con los que desacaten las medidas.

El primero que me haga una fiestecita en un habitación o me sale pasear, sale del hotel. No voy arriesgar la vida de todos ustedes, por uno o dos desadaptados. Estamos tratando de conseguir más vuelos. La intención del Gobierno es repatriar a todos. Quiero que entiendan que son 18 mil peruanos, no son solo ustedes. Calma, paciencia. Ustedes no están en calle.

