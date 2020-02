Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), permitiera el arribo del crucero Meraviglia, operado por la compañía ítalo-suiza MSC; el subsecretario de Salud de México anunció este viernes que el país tiene dos casos confirmados del nuevo coronavirus.

Hugo López-Gatell dijo que uno de los enfermos está en la capital y el otro en el estado norteño de Sinaloa, y que ninguno de los dos está grave.

Se ha aislado al menos a cinco contactos familiares del primer enfermo. López-Gatell dijo que uno de los hombres había tenido contacto con alguien que viajó a la región del norte de Italia donde se produjo un brote.

Un día antes, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), calificó de “inhumano” no permitirle a un barco con tripulantes desembarcar, incluso si tiene infectados por el nuevo coronavirus (Covid-19).

Países y territorios con casos confirmados del nuevo coronavirus, número de casos y muertes, al 27 de febrero. (Infografía: AFP)

Brasil confirmó el miércoles el primer caso del coronavirus en Latinoamérica: un hombre que viajó a Italia semanas atrás.

AMLO CALIFICA DE INHUMANO NO PERMITIR DESEMBARCO

“Nosotros no podemos actuar con discriminación. Se van a cumplir con las normas sanitarias, pero no podemos cerrar nuestros puertos ni cerrar nuestros aeropuertos, ni actuar de manera aislada o rechazar a quienes vienen a México o transitan por México, nada más cuidar la cuestión sanitaria y es lo que vamos a hacer. Se aplica un protocolo de revisión pero no se le puede negar a un barco que arribe y que continúen a ver a dónde les permiten atracar. Eso es inhumano”, agregó AMLO.

El crucero arribará en el puerto de Cozumel en el estado de Quintana Roo.

Por su parte, la empresa ítalo-suiza MSC, informó que uno de los viajeros tiene influenza estacional (tipo A) y que no ha estado en ninguno de los países donde se ha registrado el coronavirus.