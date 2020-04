Un irresponsable youtuber mexicano que había dado positivo al nuevo coronavirus , dejó su cuarentena y salió a las calles de Ciudad de México para grabar sus videos.

La pandemia de COVID-19 que viene azotando a la humanidad ha dejado ver todo tipo de muestras de solidaridad y a su vez los actos más estúpidos e irresponsables de quienes, por ignorancia o incivilidad, atentan contra la salud pública pese a las advertencias.

Este es justamente el caso del youtuber venezolano ‘Soy David Show’, quien había sido confirmado de dar positivo al nuevo coronavirus y por lo tanto debía permanecer en cuarentena a fin de evitar propagar el virus.

Sin embargo, ignorando las medidas de restricción que debía tomar, ‘Soy David Show’ rompió su confinamiento y salió a las calles de de la Ciudad de México, lugar donde reside, con la finalidad de grabar uno de sus tantos videos.

Según él propio youtuber, estaba tomando las medidas necesarias para evitar problemas al salir de su casa en un horario en el que había poca gente en las calles y usando una mascarilla de tela y guantes. Sin embargo, en el video se aprecia que pasó cerca de algunas personas y encima usó un cajero automático para obtener efectivo.

“Sean bienvenidos a una estupidez más de las mías. Me siento mejor, aunque pasó lo que algunos me estuvieron deseando en el video anterior; y me dio, me dio la cosa esa. Y todos los síntomas, la cosa respiratoria, todo lo viví”, se le escucha decir en el video que ya fue eliminado de su canal.

El video generó una ola de críticas de parte de miles de usuarios en la red social de videos, calificándolo de “irresponsable”, “ignorante” o “poco inteligente”. al respecto, el creador de contenido publicó un nuevo video en el que se disculpó públicamente por lo hecho y manifestó haber sido víctima de acoso en las redes sociales.

Tan solo en la tienda de autoservicio que visitó pasó muy cerca de algunas personas, sin olvidar que antes usó un cajero automático para obtener efectivo. En su vídeo explica que no tenía "ánimo para estar preparando cosas", como si en la Ciudad de México no hubiera servicios de entrega de comida a domicilio. De hecho, el 'YouTuber' grabó cuando el personal de salud acudió a su casa a realizarle la prueba, misma que resultó positiva.

Sean bienvenidos a una estupidez más de las mías. Me siento mejor, aunque pasó lo que algunos me estuvieron deseando en el video anterior; y me dio, me dio la cosa esa. Y todos los síntomas, la cosa respiratoria, todo lo viví.

Al menos en YouTube, la audiencia lanzó una ola de críticas contra Soy David Show, la mayoría calificándolo como “irresponsable”, “ignorante” y “poco inteligente”, entre otros términos igual de merecidos que no hace falta traer a la noticia. Hasta el momento de escribir esto, el involucrado no se ha pronunciado al respecto, tampoco YouTube. Si la plataforma de vídeo quiere tomarse en serio la situación, igualmente debería tomar medias contra este tipo de contenido.

Según los datos proporcionados por el gobierno mexicano, hasta el domingo 12 de abril se contabilizaron 4.661 casos positivos confirmados y 296 muertes por coronavirus. El país se encuentra en fase 2, sin embargo, Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que en cuestión de días México entrará a la fase 3, la etapa más crítica de la pandemia.