México. [EFE]. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este sábado que espera presentar el próximo miércoles, 13 de mayo, el plan de reapertura económica y social que seguirá el país para levantar el confinamiento por la pandemia de COVID-19.

“Ya vamos a dar a conocer la semana próxima, espero que el miércoles, el plan de reapertura de la actividad productiva, de la actividad económica, de la actividad social, de la actividad cultural, es decir, el término de la cuarentena”, expresó el mandatario en un mensaje en video transmitido en redes sociales.

Desde su despacho en Palacio Nacional, López Obrador dijo que las actividades van a “reiniciar con mucho cuidado, poco apoco, y con medidas sanitarias para que no se complique la situación”.

Según las autoridades sanitarias, México se encuentra en el pico de la pandemia, con más de 3.000 fallecidos y cerca de 31.500 enfermos, aunque estiman que la cifra de contagios es mayor dado que no se realizan pruebas masivas a la población.

En la capital mexicana, foco rojo de la pandemia en el país con más de 700 muertos, cerca de 9.000 enfermos y varios hospitales saturados, el pico de la pandemia está previsto a finales de mayo.

“Llevamos ahora buenas resultados, dentro de lo que cabe, porque duele mucho que se pierdan vidas humanas, aunque sea una sola persona la que pierda la vida”, expresó el mandatario.

A pesar de que la pandemia se encuentra en su fase máxima de propagación en el país, López Obrador consideró que México ha podido “salir adelante” de esta crisis.

Aunque aseguró que “son malas las comparaciones”, López Obrador subrayó que “lo que ha pasado en otras partes ha sido mucho más lamentable”.

El Gobierno de México prohibió las actividades económicas no esenciales durante abril y mayo, aunque no concretó sanciones para las empresas que lo incumplan, e instó a la población a quedarse en casa durante este tiempo, si bien la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los millones de personas que viven del comercio informal.

Según las previsiones de las autoridades sanitarias, en junio comenzará el desconfinamiento.

Por su parte, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, emitió este sábado un mensaje en el que pidió a la ciudadanía a quedarse en casa este domingo a pesar de ser el Día de la Madre, una jornada con enorme seguimiento en el país.

“Sé que es difícil pero les pido que no contagiemos a nuestras madres y celebremos con sana distancia, el mejor obsequio en este momentos que conservemos nuestra salud”, expresó.

