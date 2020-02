Luego de que las autoridades de Jamaica e Islas Caimán se negaran a recibir el arribo del crucero Meraviglia, operado por la compañía ítalo-suiza MSC; el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), calificó de “inhumano” no permitirle a un barco con tripulantes desembarcar, incluso si tiene infectados por el nuevo coronavirus (Covid-19).

“Acerca del crucero se está permitiendo que atraque, que pueda existir desembarco, por dos que están en ese barco, que vienen en este crucero se le negó el arribo en dos puertos. Nosotros dimos instrucciones para que se haga una inspección y que se les permita arribar y estar”, dijo AMLO en conferencia de prensa.

AMLO califica de “inhumano” desembarco de crucero

El mandatario dijo que se harán las respectivas pruebas sanitarias a los tripulantes, pero que de ninguna manera se le negará el acceso al país porque no solo es discriminatorio sino que va en contra del humanismo.

“Nosotros no podemos actuar con discriminación. Se van a cumplir con las normas sanitarias, pero no podemos cerrar nuestros puertos ni cerrar nuestros aeropuertos, ni actuar de manera aislada o rechazar a quienes vienen a México o transitan por México, nada más cuidar la cuestión sanitaria y es lo que vamos a hacer. Se aplica un protocolo de revisión pero no se le puede negar a un barco que arribe y que continúen a ver a dónde les permiten atracar. Eso es inhumano”, agregó AMLO.

El crucero arribará en el puerto de Cozumel en el estado de Quintana Roo.

Por su parte, la empresa ítalo-suiza MSC, informó que uno de los viajeros tiene influenza estacional (tipo A) y que no ha estado en ninguno de los países donde se ha registrado el coronavirus.