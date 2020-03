Roma. Italia superó este sábado los 10.000 muertos causados por el nuevo coronavirus y la emergencia sanitaria se ha convertido también en una emergencia social en el sur del país con el llamado a rebeliones y saqueos en supermercados.

“La gente tiene hambre”, es el mensaje que han lanzado desde el sur a los gobiernos, aseguró el corresponsal en Italia del diario español ABC. Incluso, este grito de alarma se ha hecho presente en los alcaldes y fuerzas del orden de toda esta zona para evitar cualquier alteración del orden público en plena cuarentena obligatoria.

Una de las imágenes que se hizo viral este sábado en Italia fue la de un padre con su hija, que muerden un pedazo de pan con Nutella. Es justo en ese momento cuando el padre en apariencia amenazadora se dirige al primer ministro Conte y al alcalde de Palermo: “Si mi hija no podrá comer un trozo de pan iremos a asaltar los supermercados”.

En medio del incremento de los casos de contagios y muertes, un grupo de personas de la zona de Palermo llegó hasta el supermercado Lidl. La veintena de clientes se negaba a pagar lo que habían colocado en sus carritos.

La región más afectada sigue siendo Lombardía, con más de la mitad de los decesos registrados en el país, 5.402 muertes sobre 37.298 casos de contagio. (EFE/Filippo Venezia).

“Basta de estar en casa, no tenemos dinero para pagar, tenemos que comer”, coreaba la multitud en el supermercado. Los trabajadores del establecimiento llamaron a las fuerzas policiales para evitar un caos en la zona. Hasta el momento, el lugar se encuentra custodiado ante una posible vuelta de los manifestantes.

Por otro lado, existen numerosas llamadas en Facebook a que se produzcan revueltas en el sur del país. En la red social se puede encontrar un perfil de un grupo llamado “Noi”, que insta a las personas a rebelarse. Una de sus frases de cabecera es: “recuperar lo que nos quitan”.

En pocas horas el grupo contaba con cientos de seguidores que se organizaban para actuar al final de la cuarentena (supuestamente el 3 de abril). “Quienes estén listos para la guerra el día 3, lo debe escribir aquí abajo”, “El problema es inmediato, los niños deben comer”, “debemos romper todos los supermercados”, son algunos de los mensajes que ha podido corroborar el medio ABC.

Las personas también colocan videos llamando a una rebelión social. Incluso, muestran a sus propios hijos gritando.

Un usuario identificado como Luky gritaba que “en casa pueden estar los que tienen un salario fijo, si nosotros debemos estar encerrados, el Estado nos tiene que llevar la comida y debe pagar los alquileres, no somos Cristiano Ronaldo: Aquí tres cuartas partes de italianos trabaja en negro; ¡rebelaros!”.

Las autoridades también han reportado que no solo en Palermo están ocurriendo este tipo de hechos. En Bari, la consejera de Asuntos Sociales, Francesca Bottaloci, tuvo que llevarle productos de primera necesidad a una familia que viralizó un video gritando desde su balcón: “Ya no tenemos dinero, no tenemos nada”.

En la provincia de Nápoles también se han reportado robos a las personas que caminan con sus bolsas de supermercado. Además, los medios indican que es raro que no exista algún robo a farmacias o asaltos en las provincias del sur.

Médicos atienden a un paciente de COVID-19 en un hospital de Italia. (Foto: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)

No obstante, el servicio de información de Italia ha emitido un informe al gobierno manifestando que “existe un potencial peligro de revueltas y rebeliones, espontáneas y organizadas, sobre todo en el sur de Italia, donde la economía sumergida y la capilar presencia de la criminalidad organizada son dos de los principales factores de riesgo”. Ante esta advertencia, también aparece la sombra de las mafias que están prestas a aprovecharse de alguna situación caótica en el país.

El ministro para el Sur de Italia, Peppe Provenzano, declaró a los medios que había que estar “Atentos al sur, puede explotar. Hay que actuar rápidamente, está en riesgo el mantenimiento de la democracia. Hay que extender la renta de ciudadanía”.

Con 10.023 muertos, Italia es el país con mayor índice de letalidad del mundo por el coronavirus. Tiene hasta el momento registrados 92.472 casos, aunque el contagio va decreciendo: +8,3% el jueves, +7,4% el viernes y +6,9% este sábado.

(Con información de AFP)