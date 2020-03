Italia está en una crisis sanitaria sin precedentes. Ya son más de 47 mil los contagiados por COVID-19 y las últimas 24 horas se registraron 793 víctimas, una cifra récord que ha generado pánico en los especialistas que luchan por combatir la pandemia desde el país europeo.

Hasta allá llegaron expertos de Wuhan, China, epicentro del brote, quienes desde Lombardía intentan resolver la situación y han llegado a una importante conclusión: combatir el coronavirus se complica mucho más porque las personas no cumplen con la cuarentena y siguen saliendo a las calles.

De acuerdo con el vicepresidente de la Cruz Roja en China, todavía hay un gran número de personas en las calles, algo que imposibilita que se reduzca el número de infectados. “Demasiadas personas y pocas con mascarillas”, dijo el especialista, quien opina que las medidas no son estrictas y que no entiende cómo las autoridades no entran a tallar.

“Hay que detener todas las actividades económicas e interacciones sociales. Todo el mundo debe quedarse en cuarentena en sus casas”, indicó el representante, preocupado porque las muertes siguen en aumento y ya no hay personal para tratar a tantos casos.

Las cifras de terror de Italia

- El número total de enfermos de COVID-19 es de 47 021.

- Se han registrado 793 víctimas fatales en las últimas 24 horas.

- La cifra total de muertos en el país europeo ha llegado a 4 825.

