Durante un solo turno nocturno esta semana, tres nuevos pacientes con coronavirus fueron trasladados de urgencia a la pequeña sala de cuidados intensivos del Dr. Karim Debbat en la ciudad de Arles, en el sur de Francia. Ahora tiene más pacientes con este virus que durante la primera ola de la pandemia y está luchando para crear nuevas camas de UCI en otra parte del hospital para acomodar a los enfermos.

Escenas similares se están desarrollando en Francia.

Los pacientes con COVID-19 ahora ocupan el 40% de las camas de la UCI en la región de París y más de una cuarta parte de las UCI en todo el país a medida que las semanas de infecciones crecientes entre los jóvenes se extienden a poblaciones vulnerables.

A pesar de ser una de las naciones más ricas del mundo, y una de las más afectadas cuando la pandemia se extendió por primera vez en el mundo, Francia no ha agregado una capacidad de UCI significativa o el personal necesario para administrar camas adicionales, según cifras de la agencia nacional de salud y médicos de múltiples hospitales.

Al igual que en muchos países que enfrentan un resurgimiento de infecciones, los críticos dicen que los líderes de Francia no han aprendido las lecciones de la primera ola.

“Es muy tenso, no tenemos más lugares”, dijo Debbat a The Associated Press. El Hospital Joseph Imbert en Arles está convirtiendo las salas de recuperación en UCI, retrasando las cirugías no urgentes y dirigiendo cada vez más a su personal a pacientes con COVID-19 de alto mantenimiento.

Cuando se le preguntó sobre médicos adicionales para ayudar con los nuevos casos, dijo simplemente: “No los tenemos. Ese es el problema.”

Cuando los trabajadores de los hospitales públicos de París se enfrentaron al presidente francés Emmanuel Macron esta semana para exigir más inversiones gubernamentales, dijo: “Ya no es una cuestión de recursos, es una cuestión de organización”.

Defendió el manejo de la crisis por parte de su gobierno y señaló 8.500 millones de euros (unos 10.000 millones de dólares) en inversión prometida en julio para el sistema hospitalario. Los médicos que protestaban dijeron que los fondos son demasiado escasos y muy lentos en llegar, después de años de recortes que dejaron a Francia con la mitad del número de camas de UCI en 2020 que en 2010.

Las tasas de ocupación de la UCI se consideran un indicador importante de cuán saturado está el sistema hospitalario y cuán efectivas han sido las autoridades de salud para proteger a las poblaciones en riesgo. Y los números de Francia no pintan bien.

El viernes, informó un recuento diario récord de más de 20,300 nuevos casos de virus, y los pacientes de COVID ahora ocupan 1,439 camas de UCI en todo el país, una cifra que se ha duplicado en menos de un mes. La capacidad total de la UCI de Francia es de 6.000, aproximadamente la misma que en marzo, según las cifras de la agencia nacional de salud proporcionadas a AP.

Ampliación de camas UCI

En comparación, Alemania entró en la pandemia con aproximadamente cinco veces más camas de cuidados intensivos que Francia. Hasta la fecha, la cifra confirmada de muertes relacionadas con el virus en Alemania es de 9.584 en comparación con las 32.521 personas en Francia.

Obtener la capacidad adecuada de la UCI es un desafío. España fue capturado corta en la primavera, y ha ampliado su permanente UCI por cerca de 1.000 camas. Gran Bretaña amplió la capacidad de la UCI mediante la construcción de hospitales de campaña de emergencia. Fueron suspendidos porque apenas se utilizaron, pero el gobierno dice que pueden volver a utilizarse si es necesario.

Francia agregó camas improvisadas adicionales en la primavera y transportó a los pacientes en avión y tren de alta velocidad desde puntos de acceso a áreas menos saturadas . La agencia de salud dijo que los hospitales franceses podrían eventualmente duplicar su capacidad de UCI si fuera necesario este otoño.

En comparación con marzo y abril, los médicos dicen que las salas de cuidados intensivos franceses están mejor armadas esta vez, tanto con equipo de protección como con más conocimiento sobre cómo funciona este coronavirus. Los médicos ahora ponen a menos pacientes en respiradores y los hospitales tienen práctica en cómo reorganizar sus operaciones para enfocarse en COVID-19.

El número de pacientes con virus en la UCI se duplicó rápidamente el mes pasado en el Nuevo Hospital Civil de Estrasburgo, pero la atmósfera es sorprendentemente tranquila. Un reportero de AP observó a los equipos de médicos que se coordinaban estrechamente para gestionar la trayectoria y el tratamiento de cada paciente de acuerdo con los estrictos protocolos a los que ahora están acostumbrados.

Pero esa práctica adicional no significa que manejar los casos de virus que resurgen en las UCI sea fácil. Además de respiradores adicionales y otros equipos, agregar camas temporales de UCI también requiere tiempo y trabajo, al igual que tratar a los pacientes con COVID-19 en ellas.

“El trabajo es más duro y lleva más tiempo” que para la mayoría de los otros pacientes, dijo Pierre-Yves, jefe de la sala de cuidados intensivos del Hospital de Entrenamiento Militar Laveran en Marsella . No estaba autorizado a ser identificado por su apellido debido a la política militar.

Se necesitan siete o más de sus 47 empleados cada vez que rotan lenta y cuidadosamente a un paciente de la espalda al estómago o viceversa. Entrar y salir de la sala ahora implica un baile largo y cuidadoso de cambiarse la ropa de cuerpo entero y desinfectar todo lo que han tocado.

El Dr. Debbat en Arles dijo que capacitar al personal de la UCI lleva varios meses, por lo que depende de los mismos niveles de personal que en la primavera y le preocupa que puedan agotarse.

“Soy como un entrenador y tengo un solo equipo, sin jugadores de reserva”, dijo.

También le preocupan los pacientes sin virus, que ya fueron puestos en un segundo plano a principios de este año. Y le preocupa la próxima temporada de gripe, que envía alrededor de 2.000 pacientes a UCI en Francia cada año.

El jefe del servicio médico de emergencia SOS Medecins, Serge Smadja, no cree que Francia vuelva a afrontar la situación que vio en la primavera, cuando más de 7.000 pacientes con virus estaban en cuidados intensivos en el punto álgido de la crisis y unas 10.000 personas infectadas. murió en hogares de ancianos sin llegar a los hospitales. Pero dijo que el público francés y sus líderes se equivocaron al pensar que “el virus había quedado atrás”.

“No hay suficientes camas... y hay especialmente falta de personal”, dijo. Y con su servicio viendo un aumento constante en los casos y la pandemia avanzando, advirtió, “lo que falta es una fecha de finalización”.

Con información de AP.

