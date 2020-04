Nueva York [EFE]. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmó este martes que la región ya no necesitará el buque médico Comfort que llegó a la Gran Manzana a finales de marzo pocas horas después de haberse reunido con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en la Casa Blanca.

“Fue muy bueno tenerlo en caso de desbordarse (el sistema sanitario), pero he dicho que en realidad ya no necesitamos el Comfort”, dijo Cuomo durante una entrevista con la cadena local MSNBC en referencia a su encuentro con el mandatario estadounidense y el tema del coronavirus.

“Sí que nos dio consuelo pero ya no lo necesitamos, así que si necesitan enviarlo a otro lugar, deberían llevárselo”, agregó.

El buque llegó después de que tanto Cuomo como el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, alertaran en repetidas ocasiones de las enormes cifras de contagio que se pronosticaban en la región, y subrayaran que el sistema hospitalario de la ciudad no iba a ser capaz de atender a tantas personas.

Sin embargo, varios días después de la llegada del barco, se supo que sólo 20 personas estaban siendo tratadas en unas instalaciones con capacidad para 750 pacientes dado que inicialmente el Comfort tenía autorización para tratar sólo a pacientes que no estuvieran infectados de coronavirus, lo que complicó los procesos de ingreso.

La epidemia de coronavirus decae en Nueva York y la polémica crece por el confinamiento en Estados Unidos.

La decisión de que el Comfort zarpe de Nueva York la confirmó este martes Trump."Le he preguntado a Andrew (Cuomo) si el Comfort puede volver a su base de Virginia para poder tenerlo para otras zonas y me dijo que se podría hacer eso", afirmó el mandatario, que no dio una fecha concreta para su salida.

Cuomo señaló asimismo que su reunión con Trump se centró en la aceleración de las pruebas del COVID-19 en el estado de Nueva York, y que ambos han llegado a un acuerdo para intentar aumentar la capacidad de tests diarios, tanto del propio virus como de anticuerpos, desde los 20,000 de la actualidad a los 40,000 lo antes posible.

“Quería tener una conversación cara a cara. Es sobre las pruebas y sobre quién hace qué en los tests. Había que dejarlo claro, porque es un asunto muy importante", explicó.

El estado de Nueva York sigue siendo el epicentro de la pandemia en EE.UU. con unos 258,000 casos confirmados de coronavirus y cerca de 19,000 muertes.

La ciudad de Nueva York, por su parte, registraba este martes más de 144,000 infecciones y cerca de 15,000 fallecimientos a causa del coronavirus.

