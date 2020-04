El personal sanitario que se encuentra luchando, independientemente de sus distintas especialidades, contra de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) han sido merecedores de diversas muestras de agradecimiento por esta incansable labor.

Sin embargo, existen personas indolentes e inconscientes que motivadas por el miedo o la ignorancia, recurren a una serie de indignantes acciones en contra de este personal sanitario.

Es lo que le sucedió a la doctora Silvana Bonino, cuando bajó al estacionamiento del edificio en el que vive y encontró un mensaje de odio escrito con aerosol en su auto: “Rata contagiosa”. Pero no contentos con eso, también le habían pinchado las llantas del auto.

“Al principio, no me lo podía creer, no entendía nada. Sentí sorpresa y tristeza por recibir este ataque”, refirió la doctora, según informa eldiario.es

“Me parece miserable y me da pena la gente así”, agregó.

El hecho quedó registrado y publicado en Twitter, en donde generó todo tipo de mensajes de apoyo a la doctora, especializada en ginecología, que trabaja en Barcelona.

Una médica ginecóloga de #Barcelona se ha encontrado este mensaje en su coche al bajar al garaje para ir a trabajar a su hospital.



Desde la @SociedadSENEC CONDENAMOS ESTOS ACTOS INHUMANOS y agradecemos a todo el persona sanitario su coraje y lucha contra en #COVID19. pic.twitter.com/PedQUoC0ce — SENEC | Sociedad Española de Neurocirugía (@SociedadSENEC) April 16, 2020

Uno de esos mensajes provino de la Sociedad Española de Neurocirugía, quien luego de compartir el caso, le expresó su apoyo a la par que condenaban este y todo tipo de acto discriminatorio.

“La persona que ha hecho la pintada insultante no me conoce mucho pero lo más triste es que puede ser un vecino”, refirió Silvana Bonino, quien también ha recibido el apoyo de varios vecinos. Por su parte, el esposo de la doctora procedió a hacer la denuncia respectiva.

