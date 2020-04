En las redes sociales españolas empezó a circular un emotivo video anónimo que da cuenta de la labor de todos los trabajadores que se han encargado de luchar contra la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) y de los que mantienen en funcionando al país.

El video fue producido y editado por publicistas, fotógrafos y comunicadores audiovisuales pero de forma anónima, en el que en vez de dar las “gracias” a estos trabajadores, les piden “perdón” por no haberlos considerado desde hace mucho tiempo.

Muchos de los trabajos que aparecen en el video son del personal de salud, científicos médicos, Policía y Fuerzas Armadas, trabajadores de supermercados y funerarias, repartidores y recolectores de basura. Todos los trabajos que muchos daban por sentado o simplemente ignoraban, pero que ahora son vitales para que un país entero siga avanzando.

“Ahora aplaudimos a los sanitarios y hace unos años, cuando se manifestaban [en contra de los recortes en la sanidad], no les apoyábamos. Aplaudimos a las cajeras y antes no les dábamos ni los buenos días. Igual que les damos las gracias, deberíamos pedir perdón", refiere uno de los realizadores del emotivo video que no quiso dar su nombre para no quitarle el sentido de anonimato que se pretende, según informa El País.

La pandemia abrió los ojos a miles de personas que, metidas en sus casas durante las cuarentenas estrictas, ahora reconocen a estos trabajadores y su importancia para la sociedad. Y aunque el video se realizó en España, se adapta perfectamente a cualquier país.

