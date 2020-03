Los peruanos residentes en España están viviendo momentos de terror e incertidumbre debido al avance del COVID-19. Esta mañana se confirmó la muerte del primer compatriota a causa del coronavirus en la ciudad de Madrid. Se trata del primer peruano que fallece a causa de la pandemia en el mundo.

Así lo confirmó el embajador de Perú en España, Claudio de la Puente, quien aseguró que se contactó personalmente con la familia de la víctima y manifestó que no revelará su identidad por respeto a los deudos. De acuerdo a las primeras informaciones, el fallecido hace dos días ingresó a un hospital de Madrid, pero lamentablemente, su condición se agravó y falleció.

“La familia está en cuarentena y bajo observación pero no presentan síntomas graves hasta donde tengo conocimiento, he hablado con la hermana de la víctima y le he prometido que estaremos pendientes de ellos, no me han indicado que no hay otro familiar con síntomas pero estarán en cuarentena”, sostuvo el embajador para TV Perú Noticias.

Se trata de un ciudadano que ya vivía en Madrid desde hace algún tiempo y que estaba correctamente registrado en el consulado. Agregó que sus seres queridos ya están haciendo los trámites correspondientes para proceder a la cremación del cadáver, tal y como establecen los protocolos.

Como se recuerda, la situación en España es bastante complicada especialmente en la ciudad de Madrid, lugar donde vivía este peruano. Hasta este miércoles solo en esta ciudad se había detectado 11,826 casos positivos y 533 muertes. La cifra de personas curadas se mantiene en 951.

¿Qué pasará con los peruanos en Madrid?

La embajada y los cinco consulados generales del Perú pusieron a disposición de los peruanos sus líneas telefónicas y otros canales de comunicación para brindar y recibir información sobre la situación de los peruanos en España, asegura la Agencia Andina.

A través de estos espacios ofrecerán información sobre las medidas que viene adoptando el gobierno peruano para contener el avance del coronavirus.

Por lo pronto Salud Pública de España ha publicado una serie de canales de comunicación para que las personas que residen en la comunidad de Madrid. El teléfono ante posible caso de coronavirus es el 900 102 112.