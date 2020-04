El presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló que hay aspectos desconocidos en la gestión de China en la pandemia del coronavirus.

“No caigamos en esa especie de inocencia de afirmar que era demasiado fuerte (el brote del COVID-19). No lo sabemos. Y claramente pasaron cosas que desconocemos”, afirmó Macron en una entrevista con el diario Financial Times.

El presidente francés se sumó así a las exigencias de Washington y Londres, que urgen al gobierno de Pekín que de explicaciones sobre el origen y el desarrollo de la pandemia.

“Tenemos que examinar todos los aspectos, y de una manera equilibrada, pero no hay duda que todo no puede continuar como si no hubiera pasado nada, y tendremos que plantear preguntas difíciles sobre la aparición del virus, y sobre por qué no pudo ser parado antes”, declaró por su parte el ministro de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, en rueda de prensa tras una reunión telemática del G7.

De otro lado, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, indicó que su gobierno está llevando a cabo “una investigación exhaustiva sobre (...) cómo el virus se propagó, contaminó el mundo y provocó tal tragedia”.

Oficialmente, el coronavirus apareció a fines de 2019 en un mercado de la ciudad china Wuhan donde se venden vivos animales exóticos, como los murciélagos. El virus de origen animal pudo haber mutado y haberse transmitido al hombre.

Sin embargo, Josh Rogin, columnista del diario estadounidense The Washington Post, develó el martes dos cables de agregados científicos de la Embajada de EE.UU. en China que en marzo de 2018 alertaron de fallos en la seguridad del Instituto de Virología de Wuhan, donde se investigaba sobre coronavirus de murciélagos, lo que le lleva a sospechar que el COVID-19 podría haber sido fruto de un accidente de laboratorio.

