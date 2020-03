El brote del coronavirus sigue expandiéndose a nivel mundial. Esta mañana se acaba de confirmar el primer caso de este virus en nuestro país. Aunque el presidente de la República, Martín Vizcarra, y otros ejecutivos llamaron a la calma, ¿estaremos preparados para afrontar lo que se viene con el COVID-19?

De acuerdo al prestigioso The New York Times, en Estados Unidos se encuentran preocupados por no contar con las medidas necesarias. En una reciente encuesta de enfermeras se encontró que solo el 29% tenía un plan para aislar pacientes potencialmente infectados .

Además, señala que a medida que el número de casos superó los 100 mil, los gobiernos han mostrado signos de parálisis, ofuscación y un deseo de proteger sus propios intereses.

NO ES MOMENTO PARA EXCUSAS

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, pidió a los líderes internacionales que utilicen todas las herramientas para combatir el nuevo brote de coronavirus.

“Esto no es un simulacro. Este no es momento para excusas. Este es un momento para sacar todas las paradas ", declaró Adhanom Ghebreyesus, según apunta el New York Times.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que este brote representa un riesgo muy elevado en China y elevado a nivel mundial.