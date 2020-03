Tras las cifras por el momento desconocidas de las muertes en Guayaquil y los escalofriantes videos de cadáveres en la ciudad ecuatoriana, por diversas causas y también por coronavirus, el gobierno se comprometió al retiro de los cuerpos y al entierro de manera unipersonal en terrenos ya dispuestos.

“ He recorrido Guayaquil con el cuerpo de mi padre” relato que termina con el cuerpo nuevamente en casa y a la espera de medicina legal, que según le dicen, puede demorar entre 24 y 72 horas. “Nombre de mi papá Victoriano Maldonado Reyes” pic.twitter.com/acIfzKnxM7 — Patricia Villegas Marin (@pvillegas_tlSUR) March 30, 2020

El presidente del Directorio de BanEcuador, Jorge Wated, aseguró que existe la disposición presidencial del retiro de cadáveres para luego proceder al entierro de manera unipersonal en terrenos que ya se han dispuesto.

GRAVE DENUNCIA

Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, llamó la atención en Twitter del dramático panorama que vive su ciudad.

En nombre de los familiares que tienen a sus muertos abandonados:DIGAN QUE NECESITAN! Carros?Les damos carros.Combustible?Les damos combustible.Otro terreno?Les damos terreno.Maquinaria y cemento? Se los damos! Doble dolor:la pérdida de su ser amado y que nadie reciba su cuerpo. pic.twitter.com/WfGBGmxlWa — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) March 30, 2020

#ECUADOR_ABANDONADO_POR_LOS_MEDIOS

Y que dice el grupo de lima?



Alcaldesa de Guayaquil denuncia

genocidio de LENIN MORENO en

plena la pandemia COVID19 pic.twitter.com/ScYuSu5135 — frontosa burundi (@kalimancastillo) March 30, 2020

En un comunicado se expresa que “la disposición fue clara del Presidente: ¡nosotros no queremos fosas comunes, nosotros necesitamos entierros dignos! (…). Me voy a encargar de que todas las personas fallecidas sean enterradas de la forma más digna, como ellos se merecen y como yo quiero que me entierren a mí mismo”, acotó.