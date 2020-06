Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó el por qué de la última cifra de muertes se disparó hasta en mil muertes en un día. El mandatario del país azteca explicó que se trató de “un ajusto en los datos”, es decir, se consideró el número de muertes en días anteriores que no se habían anunciado.

“Sobre el número de fallecidos de la pandemia, seguramente generó preocupación en el país, porque pasó de 500 fallecidos de un día a otro, a 1.000 fallecidos”, inició Obrador.

“Ayer de acuerdo a esta información fue el día con más fallecidos por la pandemia, quiero informarle a todo el pueblo de México, que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y no se habían registrado o no se habían dictaminado y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día 1.000 personas, eso lo quiero dejar muy claro”, aseguró el presidente .

Obrador resaltó la importancia de continuar con las medidas sanitarias, entre ellas, la distancia y el salir solo para casos urgentes y necesarios.

“Lo hago para que no nos alertemos, para que se conozca la realidad, para aclarar las cosas, desde luego no se trata de relajar la disciplina, se trata de seguirnos cuidando, de seguir manteniendo la sana distancia, de no salir de la casa si no es para lo indispensable”, indicó.

“Pero también que no haya psicosis, que no haya miedo que no haya temor, que al mismo tiempo también no hagamos caso al amarillismo”, agregó el presidente de México.

VIDEO RECOMENDADO

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR