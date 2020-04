Un enfermero hizo pública su denuncia contra un chofer de transporte público que no lo dejo abordar la movilidad porque traía su uniforme de trabajo. El hecho ocurrió en Juárez, México.

El joven subió en su cuenta de facebook, un video en el que relata entre lágrimas cómo se sintió y la manera en la que se le impidió el acceso al transporte.

El trabajador de salud se sintió directamente afectado, pues el conductor dejó ingresar a todos, menos a él. Esto se debería al temor del conductor a ser contagiado con el coronavirus (COVID-19).

“Estoy súper enojado porque entro a las 9:00 y un camión no me quiso subir, pensé que esto no pasaba acá. Me dio más coraje porque llevó más de 20 minutos esperando, subió a todos y me dijo así fuerte y claro ‘no tú no subes’ y yo traigo el cubre bocas y todo, nada más por el uniforme", explicó en el video.

También hizo un llamado a sus compatriotas para que tengan más empatía con los trabajadores del sector salud durante la epidemia mundial del COVID-19.

