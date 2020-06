La periodista chilena Valeria Gómez no pudo con tanta emoción luego que le informarán que su divorcio si podía concretarse vía online debido a la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19). A través de sus redes sociales informó su feliz noticia.

"¡Me acabo de divorciar por ZOOM! Amo la tecnología. Hoy es un gran día!, se lee en la publicación que compartió en su cuenta de Twitter. Esto despertó el interés de miles de usuarios y de los medios internacionales quienes quisieron conocer su historia.

La joven mostró esta felicidad pues creyó que el proceso de su separación sería más complejo debido a la presencia del COVID-19 en su país. La buena noticia se la dio su abogada.

"De pronto me llama por teléfono mi abogada, hace más o menos una semana y media, y me dice que me prepare, que reúna todos los papeles, que mi audiencia va a ser vía Zoom. Mi reacción en ese momento fue preguntarle ‘si era una broma, porque no lo podía creer’”, dijo en conversación con el diario El País de España.

La joven explicó que la reunión de su divorcio duro solo media hora. "Estábamos con ropa formal, yo desde la cintura para arriba porque me quedé con el pantalón de pijama”, indicó la mujer para el mismo medio.

Lo único negativo que le vio a este método fue el costo, ella indica que gastó cerca de 500 mil pesos chilenos para lograr concretar el acuerdo.

Me acabo de divorciar por ZOOM! 🦠

Amo la tecnología.

Hoy es un gran día 🔥. — ValegomezFue (@Valegomezfue) June 9, 2020

VIDEO RECOMENDADO

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR