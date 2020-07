Ciudad de México. [EFE]. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró este miércoles que lo más importante para evitar contagios de coronavirus es cuidarse y cumplir las recomendaciones por encima del uso de cubrebocas (mascarillas).

”Lo más importante es que hemos aprendido a cuidarnos en estos tiempos. Que nos cuidemos, que cada uno de nosotros nos cuidemos y no sea por obligación, sino que tomemos conciencia de que depende mucho no enfermarnos, en este caso no contagiarnos, de nuestra actitud”, aseveró en su conferencia diaria desde Palacio Nacional.

El mandatario señaló que el uso de mascarillas “no tiene que ser por decreto, por orden” ya que los ciudadanos son “mayores de edad” y saben cuidarse.

Asimismo, AMLO se quejó de que los medios vinculen que los presidentes Donald Trump, Jair Bolsonaro y él no usen mascarillas con la cantidad de muertos por la pandemia en Estados Unidos, Brasil y México, “como si eso tuviese una relación”.

”Para empezar no toman en cuenta la población de cada país. Es muy feo, de mal gusto, las comparaciones cuando se trata de personas fallecidas. No queremos que nadie pierda la vida. Pero en proporción a nuestra población, lo nuestro se ha ido superando con el apoyo de la gente”, afirmó.

Hasta ahora, el coronavirus ha dejado 356.255 casos confirmados en el país y 40.400 defunciones en México.

AMLO se refirió también a “las otras pandemias” que azotan México y que han agravado los efectos de la enfermedad en el país, en referencia a padecimientos crónicos como la obesidad, la hipertensión o la diabetes.

”Lo que le dije y lo repito en la plática al presidente Trump. Es una vergüenza que tenemos otras pandemias, nada más que no se habla de las otras pandemias. Con todo respeto, Estados Unidos primer lugar (mundial) en obesidad, México segundo lugar”, manifestó, antes de recordar que México es líder mundial en obesidad infantil.

Estas reflexiones sobre el uso de mascarillas llegaron tras ser cuestionado por las palabras del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien había asegurado que ese utensilio ayudaría a la recuperación económica.

”Creo que está muy desproporcionado. Ojalá y fuese eso. Si fuese el cubrebocas (mascarilla) una opción para la reactivación de la economía me lo pongo de inmediato, pero no es así”, reaccionó el presidente.

Asimismo, Herrera, presente en la conferencia, explicó que había hecho esa afirmación como una “analogía para decir que en la reactivación económica vamos a tener que tener medidas de cuidado”.

