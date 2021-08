Gran malestar, preocupación y protesta se ha generado en Alemania luego que se revelara que miles de personas no estarían vacunadas con dosis contra el coronavirus (COVID-19), sino recibieron una solución salina aplicada por una enfermera de la Cruz Roja.

La policía y las autoridades de la ciudad de Frisia anunciaron que 8.557 personas -que acudieron al centro de vacunación de Schortens en abril pasado- no estarían vacunadas, por lo que pidieron que acudan de nuevo a inocularse lo antes posible. Hasta el momento 2.000 personas se inscribieron para nuevas citas, según el portal NDR.

Las autoridades informan que las personas mayores de 70 años son las más afectadas, además de enfermeros, educadores y médicos que tampoco estarían vacunados; pero lo cierto que este descubrimiento solo es la punta del iceberg de un problema mayor porque no se tiene datos de cuántas personas han sido afectadas con certeza, si alguna enfermó o falleció por estar desprotegida.

“El hecho es que no sabemos cuántos de ellos no están vacunados o solo están parcialmente vacunados. Puede ser que solo se manipuló una de cada tres jeringas, puede ser que no haya más casos. Desafortunadamente, la mujer no coopera con la policía, está en silencio”, dijo el martes el jefe del equipo de crisis Corona de Baja Sajonia, Heiger Scholz.

Enfermera antivacuna

La enfermera no ha sido identificada públicamente. Se sabe que tiene 40 años, que admitió haber inyectado solo a seis pacientes con la solución salina y que está en libertad. ¿Cómo se dio a conocer el caso? Le contó a una colega lo que sucedió -según su perspectiva-, fue acusada y suspendida.

Ella dijo que lo hizo para encubrir que se le cayó un frasco de la vacuna Pfizer y que no lo informó por vergüenza, pero el número de eventuales víctimas sería más alto, estiman las autoridades. La portavoz de la comisaría de Wilhelmshaven, Janina Schäfer, anunció que la policía escuchará a más testigos, pero por lo pronto ya descubrió que la enfermera había compartido textos críticos sobre la vacunación en las redes sociales.

Los abogados de la enfermera niegan que haya una motivación política en los sucesos y rechazan el supuesto alcance de los daños que sospechan las autoridades. “En particular, no hubo otros días en los que la vacuna no se administró en la cantidad prescrita por nuestro cliente”, indican en un comunicado, según NDR.

