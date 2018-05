Corea del Norte amenazó este martes con cancelar la cumbre entre Kim Jong-Un y Donald Trump debido a las maniobras militares conjuntas que llevan a cabo Corea del Sur y Estados Unidos .

El país más hermético del mundo dio el anuncio junto a la cancelación de una reunión de alto nivel con Corea del Sur programada para este miércoles.

En aquella reunión se iban a establecer conversaciones militares y contaría con presencia de la Cruz Roja con el objetivo de reducir las tensiones fronterizas y reiniciar las reuniones entre familiares separados por la Guerra de Corea.

"Estados Unidos tendrá que sopesar cuidadosamente todo lo relacionado con la prevista cumbre con Corea del Norte, a tenor de estos provocadores ejercicios militares conjuntos con la participación de las autoridades de Corea del Sur" , se indica en la nota.



ESTADOS UNIDOS RESPONDE

La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos , Heather Nauert, sostuvo que estos ejercicios militares no son provocativos y que se tratan de prácticas que hacen "por todo el mundo con todos nuestros socios y aliados" .

"No hemos escuchado nada de ese Gobierno (norcoreano) ni del Gobierno de Corea del Sur que indique que no vayamos a continuar con esos ejercicios o que no vayamos a seguir planificando nuestra reunión entre el presidente Trump y Kim Jong-un para el próximo mes ", agregó.

La cumbre entre el gobernante norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente estadounidense, Donald Trump está prevista para el 12 de junio en Singapur .

Con información de EFE, AFP y AP